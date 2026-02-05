こんにゃく×トマト缶⁉洋風味の『万能こんにゃくストック』が使える。ダイエットにも

トマト缶とこんにゃく、この組み合わせ……正解です！

甘酸っぱいトマトベースに香味野菜の風味をまとわせた洋風こんにゃくは、そのままでも、パスタやチーズ焼きにアレンジしても大活躍。仕込んでおけば、一週間のごはんがぐっとラクになります。

『洋風こんにゃくストック』のレシピ

材料（作りやすい分量）

こんにゃく……2枚（約400g）

セロリの茎……1本分

ベーコン……5枚

ホールトマト缶詰（400g入り）……1缶

にんにくのみじん切り……2かけ分

赤唐辛子の小口切り……1本分

洋風スープの素（固形・チキン）……1個

オリーブオイル……大さじ1

塩

砂糖

こしょう

こんにゃくの下ごしらえ

（1）こんにゃくは横半分に切ってから厚みを3等分に切り、横に幅1cmに切る。ボールに入れ、塩少々を加えてから手でよくもみ、さっと水洗いします。

（2）熱湯で3〜4分ゆでてざるに上げ、ペーパータオルで水けを拭けば完了。

作り方

（1）こんにゃくは横半分に切ってから厚みを3等分に切り、横に幅1cmに切る。蒸気参照し、下ごしらえをする。セロリは筋を取って斜め薄切りにする。ベーコンは幅1cmに切る。ホールトマトはボールにあけ、身を手で大まかにつぶす。

（2） フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、こんにゃくを入れて焼きつけるようにして2分ほど炒める。にんにく、セロリ、ベーコンを加えて炒め合わせ、セロリがしんなりとしたら、ホールトマトと、砂糖小さじ1、スープの素、赤唐辛子を順に加える。7〜8分煮て、煮汁が2/3量くらいになったら塩、こしょう各少々をふり、火を止めてそのままさます。

保存方法と期間

完全にさましてから密閉容器に移し、冷蔵庫へ。1週間ほど保存できます。

おすすめアレンジ

パスタのソースに

「洋風こんにゃくストック」200gをフライパンでさっと炒め、ゆでたスパゲティ160gとあえて、塩、こしょうで味をととのえて。粉チーズやパセリのみじん切りをふるのもおすすめ！

チーズ焼きに

電子レンジ（600W）で加熱したじゃがいも2個を粗くつぶし、耐熱容器に敷きます。「洋風こんにゃくストック」160g、ピザ用チーズ40gを順にのせてオーブントースター（1000W）で焼けば、おつまみにもぴったりの一品に。

冷蔵庫から出して、まずはそのまま。トマトのうまみがしみた洋風こんにゃくに、気づけば箸が止まりません。食卓の満足度を、手軽に底上げしてくれますよ♪

（『オレンジページ』2011年6月2日号より）