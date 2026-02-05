【巨人＝宮崎】全体練習開始前の午前８時頃、人影まばらな室内練習場で丁寧にスイングを繰り返す右打者がいた。

フリーエージェント権を行使して日本ハムから加入した松本だ。志願の早出練習で復活への課題と向き合っていた。

打ち込んだのは１５０キロの速球と数種類の変化球を投げ分ける高性能マシン。キャンプインから日が浅い第２クール初日とあって、切れ味鋭いボールの数々を捉えるのは容易ではないが、狙いは別にあった。「速い球を見ておきたかった。いい目慣らしになるから」

２０２２年に打率３割４分７厘で首位打者に輝いたが、近年は成績を残せておらず、昨季は打率１割台と低迷した。年々球速がアップする投手の球威に対応しきれなかったことが原因の一つで、速球への対応が新天地で輝きを取り戻すためのカギだと考えている。

移籍を決断した今オフ、「新しい自分を見つける」と覚悟を決め、好調時の感覚に固執することをやめた。腹圧を意識し、からだ全体を使って振り抜くスイングを意識しながら、バットを振り込んできた。「すごくいい表現ができている」と手応えも上々で、この日は早出に加え、全体練習後も室内練習場で居残り特打に励んだ。

安定した中堅守備にも定評があり、阿部監督は１番中堅で起用する構想を描く。「期待されているのは伝わっているし、うれしい。結果で恩返しするために全力で準備したい」。持ち味の巧打がよみがえれば、チームにとって大きな推進力となる。（田原遼）