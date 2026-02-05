ニック・カーター（バックストリート・ボーイズ）とNissy（西島隆弘）によるコラボレーション楽曲「変わらぬ想い（原題：Nothing’s Gonna Change My Love For You）」が、2月6日（木）より各音楽配信サービスにて順次再配信されることが決定した。一度は配信停止となっていた幻の楽曲が復活したかたちだ。

本楽曲は2016年にニック・カーターのソロアルバム『オール・アメリカン』日本盤のボーナストラックに収録されたもの。ジョージ・ベンソンの不朽の名曲をカバーしたこの楽曲は、ニック・カーターがNissyの歌声に深く感銘を受け、直接オファーしたことで実現した。

サウンド面ではニック・カーターの伸びやかで温かい歌声と、Nissyの繊細かつ力強い表現力が見事に融合し、原曲が持つ普遍的な愛のメッセージを、より深く、感動的に表現した作品として仕上がっている。

2021年には惜しまれつつも楽曲の配信が停止。以来、「もう一度この曲を聴きたい」「なぜ配信が停止されたのか」といった再配信を望む声が国内外から数多く寄せられ、このたびその声に応えるべく再配信の運びとなった。

なお、配信当時に両者は以下のようにコメントを寄せている。

◆ ◆ ◆

■ニック・カーター コメント

「Nothing’s Gonna Change My Love For You」（変わらぬ想い）は大好きな曲の1つでよく幼い時に歌ったりラジオで聞いたりしていました。美しいラブソングで素晴らしい出来になったと思っています。そして、この曲にはスペシャルなゲストが参加してくれました。Nissyです！Nissyの大ファンでもあるのでとても興奮しています。是非、皆に早く聞いてほしいです。そして、皆でカラオケで歌いましょう！

■Nissy(西島隆弘)コメント

世界中誰もが知る、僕にとっては青春ど真ん中のバックストリート・ボーイズ。

そのメンバーのニックのアルバムに参加させていただいたことをとても嬉しく思っております。

心を込めて歌いましたので沢山の方に聴いていただければ幸いです。

◆ ◆ ◆

■ニック・カーター & Nissy（西島隆弘）「変わらぬ想い（Nothing’s Gonna Change My Love For You）」

2026年2月6日（金）配信開始

視聴リンク https://umj.lnk.to/ngcmlfy