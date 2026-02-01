¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÅì³¤ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡ÛµÈÅÄÍµÊ¿¡¡ºÆ¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Î£±£´¹æµ¡¤òÀä»¿¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î£Çµ¡ÖÂè£·£±²óÅì³¤ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤¬£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÍµÊ¿¡Ê£²£¹¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï½éÆü£±£Ò¤Ç¤Ï£´¹æÄú¤Ç£µÃå¡¢£±£°£Ò¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£±¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡×¤Èµ¡ÁÇÀ¤Ë¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡£±£´¹æµ¡¤ÏÅöÃÏÁ°²óÀï¤È¤Ê¤ë£³ÀáÁ°¤ÎÀµ·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Á°²ó¤Ï½àÍ¥¿Ê½Ð¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÍ¥½Ð°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£