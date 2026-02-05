ガチャ「ポケモン Yummy！スイーツマスコット」にチョコレートテーマが2月下旬登場ヌメラ、マホイップ、メタモン、マホミルがラインナップ
【ポケモン Yummy！スイーツマスコット chocolate！】 2月下旬 発売予定 価格：1回300円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン Yummy！スイーツマスコット chocolate！」を2月下旬に発売する。価格は1回300円。
スイーツをテーマに展開する「ポケモン Yummy！スイーツマスコット」シリーズにチョコレートテーマが登場。細部までこだわった造形のヌメラ、マホイップ、メタモン、マホミルの全4種がラインナップする。本体サイズは約40～45mm。
ヌメラ
マホイップ
メタモン
マホミル
