【アメリカ海軍 護衛空母 CVE-73 ガンビア ベイ】 2月6日 出荷開始 価格：10,340円

ハセガワは2月6日に、プラモデル「アメリカ海軍 護衛空母 CVE-73 ガンビア ベイ」再販分の出荷を開始する。価格は10,340円。

本商品は、アメリカ海軍の護衛空母「ガンビア ベイ」を1/350スケールでプラモデル化したもの。船体は左右分割式で、内部に桁を挟み込む事ことで、組み立て易さと高い安定性を実現している。甲板は2枚分割式。下面の桁ごと船体にかぶせる構造となっている。

艦載機はアベンジャー×3機、ワイルドキャット×6機をセット。展示用スタンドが付属する。

「アメリカ海軍 護衛空母 CVE-73 ガンビア ベイ」

スケール：1/350

サイズ：447mm×94mm（模型全長×全幅）

【封入特典】

・歴史解説書

・模型原寸大のカラー塗装図/主要張線参考図

(C) HASEGAWA All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。