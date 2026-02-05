テレビもゲーム機も同時接続！1つのLANポートを2分配できる超小型スイッチングハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ギガビット対応でLANを2分配、Type-C給電で省スペース設置ができる超小型アルミ筐体スイッチングハブ「500-SWH012」を発売した。
■LAN配線をもっとスマートに
1系統のLANケーブルを2分配できる本製品は、限られた配線環境でも複数機器を有線接続したいシーンに最適だ。Wi-Fi環境が不安定な場所でも、安定したギガビット通信を確保。テレビとレコーダー、PCとゲーム機など、同時使用でも通信が途切れにくく、快適なネットワーク環境を実現する。
■手のひらサイズで設置場所を選ばない
約52g、手のひらに収まる超小型サイズのため、テレビ裏やデスク周りなど省スペース設置が可能だ。USB Type-C給電を採用し、ACアダプタ不要で配線もすっきり。設置の自由度が高く、誰でも簡単にネットワーク拡張が行える。
■高速・安定通信を支えるギガビット性能
1000BASE-Tに対応し、最大1000Mbpsの高速通信を実現する。AUTO-Negotiation機能により、接続機器に応じて通信速度を自動で最適化する。動画視聴やオンラインゲーム、データ転送など、帯域を必要とする用途でも安心して使用できる。
■アルミ筐体で放熱性と耐久性を両立
筐体には放熱性に優れたアルミ素材を採用した。ファンレス設計ながら、発熱リスクを軽減し、安定した動作をサポートする。長時間の使用でも安心できる設計で、日常使いから業務用途まで幅広く活躍する。
■ケーブルを選ばず簡単接続
AUTO-MDIX機能を搭載し、ストレート・クロスケーブルを気にせず接続できる。ネットワークに詳しくない方でも迷わず使える設計だ。届いたその日からすぐに使える、ストレスフリーな操作性も大きな魅力である。
■超小型アルミ筐体スイッチングハブ「500-SWH012」
