沖縄に新リゾート「BLISSTIA SUITES & RESORT」全室50平米超え客室＆インフィニティプール完備
【女子旅プレス＝2026/02/05】沖縄県恩納村にリゾートホテル「BLISSTIA SUITES ＆ RESORT 沖縄恩納村」が、2026年7月15日に誕生する。独自の「ランドリレーション」を掲げ、地域住民や企業と連携したディープなローカル体験を提供する。
◆沖縄に新たなリゾート「BLISSTIA SUITES ＆RESORT 沖縄恩納村」
同ホテルは「大人のための至福リゾートライフ」がテーマ。全139室が50平米以上のスイート仕様で、奥行き3mの広々とした「ラナイ」を完備。温水インフィニティプールや地産地消のダイニング、地域住民と連携した文化体験を通じ、五感で沖縄の魅力を再発見する至福の滞在を提供する。
◆地域とつながる新概念“ランドリレーション”
独自の取り組みとして、ホテルキャストと地域住民・企業が協働し、地域との関係性から生まれる“その土地ならではの体験”をゲストに届ける“ランドリレーション（地域連携）”を展開。
建設時に掘り出された赤土を活用した「青風窯（せいふうがま）」での陶芸体験など、滞在を通じて地域の魅力や豊かさに触れるサービスを展開する。
◆全室スイート、奥行き3mの「ラナイ」がもたらす開放感
客室はすべて50平米を超えるゆとりある設計で、ハワイ語で大型のバルコニーやテラスを意味する「ラナイ」を全室に完備。
オーシャンビューの客室からは美ら海、フォレストビューの客室からはやんばるの森を見晴らし、心地よい風をダイレクトに感じながら、オープンエア・スペースで快適なひと時を過ごせる。
食事は四季折々の地元食材をふんだんに使用した料理をメインダイニング「森 “MUI”」で提供。
さらにプールラウンジや、森が目の前に広がる温水インフィニティプール、グスク（城塞）を範としたロビーなど、五感すべてで沖縄の自然を堪能できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」 概要
所在地：沖縄県国頭郡恩納村字前兼久マガイ原497-6 他
施設規模：地上13階、地下1階
客室数：139室
