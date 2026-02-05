「RS 275」

Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーより、テレビの音をワイヤレスで楽しめ、映画やドラマ、ゲームなどをより快適に楽しめるというAuracast対応Bluetoothトランスミッターとワイヤレスヘッドフォンのセット「RS 275」を、2月17日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は49,280円前後。

Auracast対応のトランスミッター「BTA1 TV Transmitter」

トランスミッターは「BTA1 TV Transmitter」として単品でも同日発売する。価格はオープン、市場想定価格は25,300円前後。

テレビの音をワイヤレスで楽しめ、夜間でも周囲への音漏れを気にせずに映画やドラマ、スポーツなどを快適に楽しめるもの。同社によれば、海外の調査では92％の人が毎日テレビを視聴し、リラックスと娯楽の時間として過ごしているという。

一方で、「セリフがこもって聞き取りづらい」や「頻繁な音量調整への不満」「大音量にすると周囲の邪魔になる」、「没入感の欠落」といった音への不満も多く、「オーディオに携わるブランドとして、何かしなくてはいけないと考えて開発した」モデルとなる。

本体背面にHDMI ARC端子や電源用USB-C端子を搭載

側面には給電用のUSB-C端子も備える

トランスミッターには、HDMI ARC端子と光デジタル端子、3.5mmアナログ端子を搭載し、テレビからの音をAuracastでワイヤレス伝送する。

セットになっているヘッドフォン「HDR 275」に加え、Auracastに対応したゼンハイザーのMOMENTUM True Wireless 4やACCENTUM True Wireless、さらにAuracast対応の他社製品も利用でき、複数人でも一緒にコンテンツを楽しめる。

通信距離は最大50mで、遅延は50ms。担当者によれば、「一般的な動画視聴であればリップシンクは気にならないレベル」だという。ゲームについては格闘ゲームや対戦型FPSなど「競技レベルのゲームになるとちょっと厳しい」ものの、ホラーゲームやRPGなど「ジャンルによっては十分楽しめる」とのこと。

トランスミッターはDolby Digitalデコードが可能で、最大5.1chまで対応。「バーチャルサラウンドサウンド」モードにより、立体的な音場を再現できる。なお、Dolby Atmosには非対応。

また、映画やドラマのセリフを明瞭にし、声の聴き取りやすさを高める「スピーチクラリティモード」も備えており、字幕に頼らず快適な視聴もできる。

さらに、バーチャルサラウンドサウンドモードとスピーチクラリティモードを組み合わせた「＋(プラス)モード」も搭載。、迫力あるサウンドとクリアなセリフを両立して「映画やドラマを、よりリアルで快適な音響体験で楽しめる」としている。

アプリ「Smart Control Plus」に対応

各モードの切り替えは、トランスミッター天面の物理ボタン、またはアプリ「Smart Control Plus」から操作できる。セットになっているHDR 275は音量ボタンや電源ボタンは備えるものの、モード切替ボタンは非搭載。これは「HDR 275以外のヘッドフォン・イヤフォンをつなぐ場合も想定しているため」とのこと。

「HDR 275」

そのHDR 275は、ゼンハイザーのワイヤレスヘッドフォン「ACCENTUM Wireless」をベースとしたもので、自社開発の32mm径ドライバー(SYS32)を搭載している。重さは195gと軽量で、通気性の高いファブリッククッションを採用。イヤーパッドなどはユーザー自身で交換できる。

音量ボタンなどを搭載

イヤーパッドはファブリック製で、ユーザー自身で交換できる

バッテリー駆動時間は最大50時間、充電時間は2時間。Bluetooth AuracastとBluetooth 5.4準拠で、コーデックはLC3のほか、SBC、AAC、aptX、aptX Adaptiveに対応し、スマートフォンとペアリングして音楽を楽しむこともできる。充電端子はUSB-C。

セットモデルでは、ヘッドフォンとトランスミッターが工場出荷時にペアリングされているため、すぐに使い始められるほか、接続ケーブルはカラーコード付きで、直感的にテレビやAV機器と接続できるとしている。

トランスミッター＋ヘッドフォンの「RS 275」、トランスミッター単体「BTA1」ともに光オーディオケーブル、3.5mmアナログケーブル、USB A-Cケーブルが付属。さらにRS 275にはUSB C-Cケーブル、ヘッドフォンスタンドも付属する。

付属品