【「だれでも抱けるキミが好き」8巻】 2月6日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「だれでも抱けるキミが好き」の8巻を2月6日に発売する。価格は792円。

本作は武田スーパー氏が「週刊ヤングマガジン」で連載しているラブコメディ。童貞高校生のゴトウと誰とでも寝るギャル・アガワの関係性を描いている。

8巻は前巻から約半年ぶりの最新刊。夏休みの出来事で吹っ切れたゴトウだったが、変わった自分を見てもらうために誘ったラブホテルで、アガワから衝撃の言葉を浴びせられる。

【「だれでも抱けるキミが好き」8巻あらすじ】

俺は変わったんだーー！

夏祭りでの苦い思い出、そして犬飼先輩の目の前で

会長と公開セックスしてから俺は吹っ切れたんだ!!

会長も好き、アキトも好き、そしてもちろんアガワさんも。

そして夏休み明け、変わった俺を見て欲しくって

誘ったラブホで、アガワさんがふと漏らした一言。

その言葉に俺は俺の……俺のチ◯ポはーー!?

ギャルのセフレができた高校生の

淫らな青春グラフィティ！



