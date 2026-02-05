「ヤニねこ」11巻が本日発売！ 表紙はデブねこと一緒に料理する風景7月よりTVアニメ化も決定
【「ヤニねこ」11巻】 2月6日 発売 価格：792円
只者ではないヤニねこたちは、立派に反面教師を体現中！
恥も外聞も捨ててるように見えるけど、彼女らなりの成長を温かい目で見てあげて。
講談社は、マンガ「ヤニねこ」の11巻を2月6日に発売する。価格は792円。
本作は怠惰に生きる獣人・ヤニねこを主人公としたコメディマンガで、「週刊ヤングマガジン」で連載が行なわれている。
11巻ではヤニねこと“デブねこ”こと小出文の料理風景が表紙を飾っている。
なお本作は7月からTVアニメが放送される予定で、ヤニねこの声優は夏吉ゆうこさんが担当することも発表されている。
【「ヤニねこ」11巻あらすじ】
ティザーPV公開！- 「ヤニねこ」TVアニメ公式 (@yanineko_anime) February 1, 2026
アニメ映像＆ヤニねこのボイス(cv. #夏吉ゆうこ)を初公開！https://t.co/6xGoSwDpjX
金なし！生活力なし！ろくでなし！
ヤニまみれな日常をゆる～く見守ってください🐾
TVアニメ『#ヤニねこ』
7月からTOKYO MXほかにて放送開始！https://t.co/2lQObid0PT pic.twitter.com/THWeikTfL2
深夜徘徊で自分を解放、公園の噴水で身体を清め荒ぶる邪竜を背負って立つ……。欲望に正直に生きてるから、マナーやモラルは知らんぷり。だってめんどくさいもんね？
ワークライフバランスのワークは捨ててる第11巻!!