【「ヤニねこ」11巻】 2月6日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「ヤニねこ」の11巻を2月6日に発売する。価格は792円。

本作は怠惰に生きる獣人・ヤニねこを主人公としたコメディマンガで、「週刊ヤングマガジン」で連載が行なわれている。

11巻ではヤニねこと“デブねこ”こと小出文の料理風景が表紙を飾っている。

なお本作は7月からTVアニメが放送される予定で、ヤニねこの声優は夏吉ゆうこさんが担当することも発表されている。

【「ヤニねこ」11巻あらすじ】

只者ではないヤニねこたちは、立派に反面教師を体現中！

深夜徘徊で自分を解放、公園の噴水で身体を清め荒ぶる邪竜を背負って立つ……。欲望に正直に生きてるから、マナーやモラルは知らんぷり。だってめんどくさいもんね？

恥も外聞も捨ててるように見えるけど、彼女らなりの成長を温かい目で見てあげて。

ワークライフバランスのワークは捨ててる第11巻!!



