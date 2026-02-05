【「社長と酒と星」4巻】 2月6日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「社長と酒と星」の4巻を2月6日に発売する。価格は792円。

本作は、ずり騎士氏が「週刊ヤングマガジン」で連載しているオフィスラブコメディ。若社長・井筒玲奈と係長・石墨憲一が夜の公園で秘密の関係を築くストーリーとなっている。

4巻では玲奈たちが過ごす夜の公園に、最寄りのコンビニで働く女子高生・みつきがやってくる。そこで玲奈は酔いに任せて対抗心をむき出しにする。

【「社長と酒と星」4巻あらすじ】

玲奈がお酒を飲みながら泉（石墨）と夜の公園で過ごす中、

一人の若い女の子がやって来る。彼女の名前は、みつき。

玲奈や泉（石墨）がいつもお酒を調達している公園の

最寄りのコンビニで働く女子高生なのだけど、

玲奈は脳内会議の末、泉（石墨）との２人きりの時間と空間を

邪魔する存在と見做し、酔いに任せて対抗心をむき出しにする！！

さらに、飲みすぎな玲奈の健康診断は意外な結果になって……！？



