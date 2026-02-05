【「5000マイル先から会いにきて」電子単行本上・下巻】 2月6日配信 価格：各792円 【「おそわれ待ちの猫又くん」電子単行本1巻】 2月6日配信 価格：792円

forcsは、出版レーベル「レモロン」のオリジナルコミック「5000マイル先から会いにきて」の電子単行本上・下巻および「おそわれ待ちの猫又くん」の電子単行本1巻を2月6日より各電子書籍ストアにて配信する。価格は各792円。

「5000マイル先から会いにきて」は、不登校のモトキとキラキラ輝く俳優のような同級生の青年オースティンの絆の物語。「おそわれ待ちの猫又くん」は、大型雑貨店の観葉植物担当として働く猫又くんと上司の宍戸の繊細かつもどかしい、プラトニックじれラブコメが展開する。

「5000マイル先から会いにきて」【電子単行本】上・下巻

著者：ゐわさび氏

出版社名：forcs

配信開始日：2月6日（金）

レーベル：レモロン

定価：各792円

配信：comipo他にて開始

【会いたくて、話したかった相手が――ここにいる 】

「会いたいんだろ？荷物の送り主に」

不登校のモトキは、ロサンゼルスから送られてくる手紙と贈り物が唯一の楽しみだった。

手紙のやり取りをきっかけに翻訳家になる夢を持ち、勉強に励む中、父から留学を勧められる。

しかも、ホームステイ先は文通相手の家で、どんな人なのか期待と不安でいっぱいのモトキだったが、出迎えてくれたのはキラキラ輝く俳優みたいな同級生の青年「オースティン」だった―。

初対面では優しくて、しかも文通相手と判明したオースティンに出会えて嬉しかったが、何故か「もう学校では話しかけるな」と言われてしまい…？

そっけなかったり、優しかったり、オースティンの態度に戸惑うモトキだったが…？

「おそわれ待ちの猫又くん」【電子単行本】1巻

著者：淵氏

出版社名：forcs

配信開始日：2月6日（金）

レーベル：レモロン

定価：792円

配信：comipo他にて開始

【憧れの上司との一夜が、かわいすぎて失敗！？】

大型雑貨店の観葉植物担当として働く猫又くんは、気持ち良いことが好きで、めんどくさいことは嫌いな性格。

観葉植物を元気にするのも、男と楽しむことも得意で自信満々だったが、昨夜相手をした上司の宍戸とは思いがけない結果に。

イケメンでスマートな宍戸は、触れた瞬間に萎えてしまう“オジギソウ”のようだった。

その原因を探ろうとしていると、職場に現れた宍戸から「君が可愛すぎて」との告白と、「君を抱きたい」という真摯な言葉を受ける。

すれ違いとじれったい感情の中、二人はプラトニックな関係で惹かれ合い、触れることの意味を見つめ直していく。

不器用ながらも愛を育む二人の恋模様が、繊細かつもどかしく描かれるラブコメディ！