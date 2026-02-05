日経225先物：6日0時＝140円高、5万4130円
6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円高の5万4130円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては311.96円高。出来高は9270枚となっている。
TOPIX先物期近は3674.5ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.09ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54130 +140 9270
日経225mini 54130 +140 183765
TOPIX先物 3674.5 +17 9998
JPX日経400先物 33105 +185 807
グロース指数先物 702 +1 424
東証REIT指数先物 売買不成立
