　6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円高の5万4130円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては311.96円高。出来高は9270枚となっている。

　TOPIX先物期近は3674.5ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.09ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54130　　　　　+140　　　　9270
日経225mini 　　　　　　 54130　　　　　+140　　　183765
TOPIX先物 　　　　　　　3674.5　　　　　 +17　　　　9998
JPX日経400先物　　　　　 33105　　　　　+185　　　　 807
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+1　　　　 424
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース