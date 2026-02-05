アメリカの人気キャスターの母親が自宅からいなくなり、誘拐事件として捜査が進む中、キャスター本人が動画を投稿し、誘拐犯に向けて涙ながらの訴えを行いました。

【映像】涙ながらに訴えるサバンナ・ガスリーさん（実際の様子）

サバンナさん「どうか教えて下さい。母が生きていると。あなたが母と一緒にいると。あなたからの返事を待っています。対話する準備はできています。お願いします。連絡を下さい」

行方不明になっているのは、NBCのニュース番組「トゥデイ」のメインキャスター、サバンナ・ガスリーさんの84歳の母親、ナンシーさんです。

地元当局は現場の状況から、ナンシーさんがアリゾナ州の自宅から就寝中に連れ去られたと見ています。

地元メディアに身代金を要求するメッセージが届いたという報道を受けて、サバンナさんはSNSに動画を投稿し、母親を拘束しているとみられる誘拐犯に向けて、2人のきょうだいとともに涙ながらに訴えました。

トランプ大統領は自身のSNSに、「サバンナと話した。彼女の母親が家に戻れるように、できる限りの捜査機関をすぐに動員すると伝えた」と投稿しました。

失踪から4日が経過する中、ナンシーさんが毎日服用する持病の薬が自宅に置かれたままになっていて、健康状態が懸念されています。（ANNニュース）