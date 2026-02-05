バックストリート・ボーイズのニック・カーター×Nissy、夢のコラボ楽曲「変わらぬ想い」が再配信決定 2016年発売のアルバム収録曲
バックストリート・ボーイズのニック・カーターと、Nissyこと西島隆弘による奇跡のコラボレーション楽曲「変わらぬ想い（原題：Nothing's Gonna Change My Love For You）」が、6日より各音楽配信サービスにて順次再配信されることが決定した。一度は配信停止となっていた幻の名曲が、再びリスナーの元へ届けられる。
【動画】ニック・カーター×Nissy「変わらぬ想い」リリックビデオ
本楽曲は、2016年にニック・カーターのソロアルバム『オール・アメリカン』日本盤のボーナス・トラックとして発表された。ジョージ・ベンソンの不朽の名曲をカバーしたこの楽曲は、ニック・カーターがNissyの歌声に深く感銘を受け、直接オファーしたことで実現した、日米を股にかける夢のコラボレーション。
ニック・カーターの伸びやかで温かい歌声と、Nissyの繊細かつ力強い表現力が見事に融合し、原曲が持つ普遍的な愛のメッセージを、より深く、感動的に表現した作品として、多くの音楽ファンを魅了した。国境を越えた2人のアーティストが織りなすハーモニーは、リリースから数年が経過した今もなお、リスナーの心に深く刻まれている。
しかし、惜しまれつつも2021年に配信が停止されて以来、「もう一度この曲を聴きたい」「なぜ配信が停止されたのか」といった再配信を望む声が、国内外から数多く寄せられていた。熱いメッセージは、アーティストや関係者のもとにも届き続け、この度、その声に応えるべく、待望の再配信が実現した
配信当時、ニック・カーターは「『Nothing’s Gonna Change My Love For You』（変わらぬ想い）は大好きな曲の1つでよく幼い時に歌ったりラジオで聞いたりしていました。美しいラブソングで素晴らしい出来になったと思っています。そして、この曲にはスペシャルなゲストが参加してくれました。Nissyです！Nissyの大ファンでもあるのでとても興奮しています。ぜひ、皆に早く聞いてほしいです。そして、皆でカラオケで歌いましょう！」とコメント。
Nissyは「世界中誰もが知る、僕にとっては青春ど真ん中のバックストリート・ボーイズ。そのメンバーのニックのアルバムに参加させていただいたことをとてもうれしく思っております。心を込めて歌いましたのでたくさんの方に聴いていただければ幸いです」とメッセージしていた。
