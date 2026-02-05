『X エックス』『Pearl パール』『MaXXXine マキシーン』のタイ・ウェスト監督が2008年に手掛けたオカルトスラッシャーホラー、『ハウス・オブ・ザ・デビル』が３月27日(金)より劇場公開されることが決定した。

本作は、一夜だけの高額なベビーシッターの仕事を受けた主人公が、思わぬ恐怖を味わうストーリー。話題のドキュメンタリー映画『サタンがおまえを待っている』でも映し出された“サタニック・パニック”の時代、悪魔崇拝をめぐる未曾有の集団ヒステリーが巻き起こっていた1980年代を舞台としており、16mmフィルムでの撮影、セット、衣装、フォントデザイン、カメラワークまで徹底して当時の空気を再現している。

予告編はこちら。急遽お金が必要になったサマンサは、とあるベビーシッターの仕事に応募。現地に着くと「実はベビーシッターではなく妻の老いた母親の世話」だと明かされるが、「ほぼ何もしなくていい」という好条件と、高額な報酬につられて引き受けてしまう。予告編の後半では血まみれになっているサマンサ、一体なにがあったんですかねぇ……。

主人公のサマンサを演じるのは『インシディアス 第２章』『ドクター・スリープ』のジョスリン・ドナヒュー。サマンサの友人メーガンを、のちに監督として『バービー』を手掛けるグレタ・ガーウィグが演じている。怪しげな依頼人ウルマン夫妻を演じるのはトム・ヌーナンとメアリー・ウォロノフ。

『ハウス・オブ・ザ・デビル』

2026年３月27日(金)より、シネマート新宿、池袋 HUMAX シネマズ ほかにて全国公開

監督・脚本:タイ・ウェスト『X エックス』『Pearl パール』『MaXXXine マキシーン』

出演:ジョスリン・ドナヒュー、グレタ・ガーウィグ、トム・ヌーナン、メアリー・ウォロノフ

2009 年/アメリカ/英語/95 分/カラー/1:1.85/5.1ch/原題:The House of the Devil

配給:OSOREZONE 配給協力:シンカ

© 2008 MPI MEDIA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.