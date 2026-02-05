イギリスのスターマー首相は5日、自身が任命した前の駐米大使が少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏との間で複数の疑惑が浮上していることを受け、謝罪しました。首相の任命責任をめぐり、野党などが追及を強めています。

アメリカ司法省は先月30日、少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏に関する資料300万点あまりを新たに公開しました。この中にはイギリスの駐米大使だったマンデルソン氏がエプスタイン氏にイギリス政府の機密情報などを漏えいしたとみられるメールの文面なども含まれていて、ロンドン警視庁が3日、捜査を開始しました。

スターマー首相は2024年、与党・労働党の重鎮だったマンデルソン氏を駐米大使に任命しました。このため野党などは首相の任命責任について追及を強めていて、スターマー首相は5日、「マンデルソン氏のウソを信じて任命したことをおわびする」と謝罪しました。

イギリスメディアによりますと首相官邸は声明で、マンデルソン氏は「疑惑を隠蔽し、エプスタイン氏のことをほとんど知らないとスターマー首相に伝えていた」としています。

スターマー首相の追及が強まる中、複数のイギリスメディアは「政権への致命的なダメージとなる」「就任以来の最大の危機だ」と報じています。