JリーグがUEFAとタッグ…超豪華講師陣のもとで世界基準マネジメントを学習、スポーティングダイレクタープログラムが始動へ
Jリーグは5日、欧州サッカー連盟(UEFA)と共同で「J.LEAGUE スポーティングダイレクタープログラム partnered with The UEFA Academy」を3月より開催することを発表した。対象はJクラブ所属の強化部門責任者・担当者、およびプロサッカークラブの運営や強化に関心を持つ人材で、世界基準のフットボールマネジメントを学ぶ機会として位置づけられている。
本プログラムは、日本のスポーティングダイレクターが中長期的なフットボール戦略をより高いレベルで構築・実行できるよう、UEFAの知見を“DNA”として取り入れることを目的としたもの。JリーグとUEFAが運営する教育機関「The UEFA Academy」が共同開発したオリジナルプログラムで、実践的なマネジメントスキルや戦略的洞察力、リーダーシップを体系的に習得できる内容となっている。
講師陣には、ごく最近までピッチでプレーしていた元選手であり、現在は欧州クラブの第一線で活躍する現役スポーティングダイレクターやUEFAの専門家たちが名を連ねる。マネージングダイレクターはシモン・ロルフェス氏(レバークーゼン)をはじめ、マルクス・クレシェ氏(フランクフルト)、マリオ・ブランコ氏(ベンフィカ)、ギョクハン・インレル氏(ウディネーゼ)ら。ノルウェーサッカー協会タレント発掘責任者のトーマス・ブランツェーター氏、マンチェスター・シティのメソドロジーマネージャーのダン・ハーグリーブス氏、ブレントフォードのテクニカルダイレクターのリー・ダイクス氏、アーセナルグローバルタレント発掘責任者のアンドリュー・モスキーニといった面々が勢ぞろい。欧州クラブの最前線で培われた知見を日本国内で直接学ぶことができる。
プログラムは全5回、延べ9日間・計60時間で構成され、欧州から講師陣が来日して行う3日間集中のリアル開催(2回)と、欧州と接続して行うオンライン開催(3回)を組み合わせた形式となる。講義テーマはフットボール戦略の構築やスポーティングダイレクターの役割、スカッドプランニング、若手育成と移籍、エージェント対応、移籍における法的側面、クラブオーナーシップ、フットボールとテクノロジーの進化など多岐にわたる。
本プログラムのエントリーは、本日から3月上旬まで特設サイトにて受け付けられ、定員は30名となっている。
野々村芳和チェアマンは「ピッチ上のパフォーマンスを支えるクラブそのものの組織づくりや意思決定の質が、これまで以上に重要になっている」とした上で、「本プログラムを通じてスポーティングダイレクターがそれぞれのクラブを新たな高みへと導く力を育み、その力がリーグ全体の魅力や競争力の向上にもつながることを期待しています」と述べ、期待を寄せた。
以下、本プログラムに参加予定の講師陣
シモン・ロルフェス(レバークーゼン/マネージングダイレクター)
フェデリコ・バルザレッティ(マルセイユ/アシスタントスポーティングダイレクター)
ディルク・スクーフス(ゲンク/リクルートメント&イノベーションダイレクター)
トーマス・ブランツェーター(ノルウェーサッカー協会/タレント発掘責任者)
ホッサム・エル・ザナティー(ノアシェラン/アシスタントフットボールダイレクター)
セルジュ・コスタ(アミアン/トップチームアシスタントコーチ)
ダン・ハーグリーブス(マンチェスター・シティ/メソドロジーマネージャー)
リー・ダイクス(ブレントフォード/テクニカルダイレクター)
マルクス・クレシェ(フランクフルト/スポーティングダイレクター)
ラズヴァン・ラツ(ジェノア/スポーツアドバイザー)
アンドリュー・モスキーニ(アーセナル/グローバルタレント発掘責任者)
マリオ・ブランコ(ベンフィカ/スポーティングダイレクター)
チアゴ・マドゥレイラ(ポルト/バイスプレジデント)
カルロス・アールベルス(NECナイメヘン/テクニカルダイレクター)
ギョクハン・インレル(ウディネーゼ/スポーティングダイレクター)
セバスティアン・プリョードル(オーストリアサッカー協会/テクニカルダイレクター)
ウーゴ・ブランコ(Blue Crow/スポーツ戦略担当バイスプレジデント)
イェンス・へーゲラー(Impect/共同創業者)
ミヒャエラ・クリック(UEFA/法務・規制部門責任者)
