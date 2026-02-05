湘南のキャプテンは新加入の武田将平! 副キャプテンは池田昌生、石井久継、上福元直人に
湘南ベルマーレは5日、J2・J3百年構想リーグシーズンのキャプテン、副キャプテンが決定したことを発表した。
クラブ公式サイトによると、キャプテンは新加入のMF武田将平(31)が就任。副キャプテンはMF池田昌生(26)、FW石井久継(20)、GK上福元直人(36)の3人が就いた。
以下、キャプテンと副キャプテンのコメント
武田将平
「キャプテンに選んでいただき、湘南ベルマーレで闘えることを誇りに思います。チーム全員でまとまり、どんな時も勝利のために全力を尽くす、そんなチームになっていきます。そのために、まずは自分自身が日々の練習から妥協せず、常に勝利と成長を追い求めて取り組んでいきたいと思います。湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまとともに戦い、たくさんの歓喜の瞬間を共有し、頂点を取りに行きましょう。よろしくお願いします」
池田昌生
「副キャプテンを務めることになりました。誇りに思うと同時により責任を感じ身が引き締まる思いです。やることは変わらないです。勝利のためだけに優勝するためだけに自分の力を最大限に発揮します。よろしくお願いします」
石井久継
「このたび、副キャプテンを務めさせていただくことになりました。これまで先輩方が築いてこられたものを受け継ぎ、伝統や想いを大切にしながら、キャプテンを支え、ピッチ内外でチームを引き締められる存在になりたいと思います。全員でより高い景色を目指し、必ず優勝をつかみ取ります。よろしくお願いいたします」
上福元直人
「やることは変わりません。始動から今日に至るまで、皆んなで協力して積み上げてきた力を、これからも一日いちにちさらに上積みし、強く逞しく成長していく湘南ベルマーレを支えていきます」
クラブ公式サイトによると、キャプテンは新加入のMF武田将平(31)が就任。副キャプテンはMF池田昌生(26)、FW石井久継(20)、GK上福元直人(36)の3人が就いた。
以下、キャプテンと副キャプテンのコメント
武田将平
「キャプテンに選んでいただき、湘南ベルマーレで闘えることを誇りに思います。チーム全員でまとまり、どんな時も勝利のために全力を尽くす、そんなチームになっていきます。そのために、まずは自分自身が日々の練習から妥協せず、常に勝利と成長を追い求めて取り組んでいきたいと思います。湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまとともに戦い、たくさんの歓喜の瞬間を共有し、頂点を取りに行きましょう。よろしくお願いします」
「副キャプテンを務めることになりました。誇りに思うと同時により責任を感じ身が引き締まる思いです。やることは変わらないです。勝利のためだけに優勝するためだけに自分の力を最大限に発揮します。よろしくお願いします」
石井久継
「このたび、副キャプテンを務めさせていただくことになりました。これまで先輩方が築いてこられたものを受け継ぎ、伝統や想いを大切にしながら、キャプテンを支え、ピッチ内外でチームを引き締められる存在になりたいと思います。全員でより高い景色を目指し、必ず優勝をつかみ取ります。よろしくお願いいたします」
上福元直人
「やることは変わりません。始動から今日に至るまで、皆んなで協力して積み上げてきた力を、これからも一日いちにちさらに上積みし、強く逞しく成長していく湘南ベルマーレを支えていきます」