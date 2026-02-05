柏、ギニュー特戦隊“スペシャルファイティングポーズ”が無事完成
柏レイソルが行った名作漫画『ドラゴンボール』のパロディがネット上で話題になっている。公式X上で「#レイソルフリーポーズチャレンジ2026」を紹介しており、5日の午後8時にはMF山田雄士が登場。これで所属選手5人のポーズが完成し、サポーターが歓喜した。
柏のSNS企画である「#レイソルフリーポーズチャレンジ2026」は、選手たちが自由なポーズでサポーターを楽しませるもの。各々がポーズを決めていくなか、それは人知れずひっそりと始まっていた。
1月29日、MF熊坂光希の「#レイソルフリーポーズチャレンジ2026」は両腕を大きく広げたTポーズ。右足で一本立ちしている様子に、右膝前十字靭帯断裂からの回復を喜ぶサポーターもいたが、そのポーズ自体に触れる人はいなかった。ただ、その投稿には始まりを示す「1」が記されていた。
ほかの選手が多種多様なポーズを決める中で、今月4日には「2」の数字とともにDF古賀太陽が背中越しにポーズを決めて登場。SNS上では「元ネタわからぬ」といった声も挙がっていたものの、右腕を高らかに伸ばすその姿に勘づく人も。同日には「3」とともにMF久保藤次郎が片膝立ちポーズで登場。サポーターの声は「いや、もうそれはアレなのよ」「おいおい揃ってきたぞ!」と確信に変わった。
そして5日、「4」のMF渡井理己が登場して4人が揃う。最後は山田が締め、『ドラゴンボール』に出てくる敵グループ「ギニュー特戦隊」のポーズが完成した。
各キャラの担当は、熊坂がバータ、古賀がリクーム、久保がギニュー、渡井がグルド、そして山田がジース。柏の公式Xは最後に5人を1枚に集結させた画像も投稿。 本家も真っ青の“スペシャルファイティングポーズ”がお目見えとなった。なお、さらにその後にメイキング映像も投稿しており、企画した久保が「おれギニューやだなぁ…」とつぶやく様子も伝えられている。
昨シーズンはJ1リーグ2位に終わった柏。1月末のちばぎんカップではジェフユナイテッド千葉とのJ1ダービーを制して、百年構想リーグに弾みをつける。8日の開幕戦ではアウェーで川崎フロンターレと対戦する。
https://t.co/yF4iBmm0z2 pic.twitter.com/MzkbQ2nUxi— 柏レイソルOFFICIAL☀ (@REYSOL_Official) February 5, 2026
隊員たちのミーティング pic.twitter.com/n0yquGfLPI— 柏レイソルOFFICIAL☀ (@REYSOL_Official) February 5, 2026