失敗を繰り返しながらたどり着いた！ ずっしり重めで濃厚な「生チョコタルト」
何度も失敗を重ねたからこそ分かる、失敗しないコツを大公開！
実家は料理屋さんでも、スイーツ作りはしたことがなかったというげんきスイーツさん。「食べたい」彼が欲望のままに作り上げたスイーツたちは、初心者でも失敗なしで作れるんだそう。
「キッチンが狭くても、道具が揃ってなくても、おいしいスイーツは作れる！」
げんきスイーツさんが失敗を繰り返しながらたどり着いた、経験がなくてもおいしく作れるレシピをご紹介します。
■ずっしり重めで、まじ濃厚！ 生チョコタルト
■材料（直径18cmの底取れケーキ型1台分）
クッキー … 300g
生クリーム … 1と1/4カップ
板チョコレート（ミルク） … 250g
■作り方
タルト生地を作る
1 ビニール袋にクッキーを入れてめん棒でたたいて砕く。
ある程度細かくなったら、めん棒でのばすようにしてさらに細かく砕く。
2 ボウルに移し、生クリーム1/4カップを入れる。
3 手でしっかり混ぜる。
4 ケーキ型に生地を入れて全体に広げる。
厚さが均一になるように手やスプーンの背で押さえつける。
生チョコを作る
5 チョコを手で大ざっぱに割り、耐熱ボウルに入れる。
6 生クリーム1カップを入れる。
7 鍋にぬるま湯をはり、その中に6のボウルを入れる。
チョコをゴムベラで手早く混ぜ、溶かす。
8 チョコをざるでこしながらクッキー生地に流し入れる。
いよいよ完成！
9 冷蔵室で4時間冷やし固める。温かい濡れ布巾で型の側面を覆い、型を抜く。
★完成★
著＝げんきスイーツ／『うますぎて、100万人のハートをわしづかみ! 失敗から生まれた 極うまスイーツ』