YouTubeでも大人気！「生チョコタルト」


チョコの温めはレンジで手軽に。材料3つで作る「ガトーショコラ」

何度も失敗を重ねたからこそ分かる、失敗しないコツを大公開！

実家は料理屋さんでも、スイーツ作りはしたことがなかったというげんきスイーツさん。「食べたい」彼が欲望のままに作り上げたスイーツたちは、初心者でも失敗なしで作れるんだそう。

「キッチンが狭くても、道具が揃ってなくても、おいしいスイーツは作れる！」

げんきスイーツさんが失敗を繰り返しながらたどり着いた、経験がなくてもおいしく作れるレシピをご紹介します。

※本記事はげんきスイーツ著の書籍『うますぎて、100万人のハートをわしづかみ! 失敗から生まれた 極うまスイーツ』から一部抜粋・編集しました。

■ずっしり重めで、まじ濃厚！　生チョコタルト

■材料（直径18cmの底取れケーキ型1台分）

クッキー … 300g

生クリーム … 1と1/4カップ

板チョコレート（ミルク） … 250g

■作り方

タルト生地を作る

1　ビニール袋にクッキーを入れてめん棒でたたいて砕く。

ビニール袋にクッキーを入れてめん棒でたたいて砕く


ある程度細かくなったら、めん棒でのばすようにしてさらに細かく砕く。

めん棒でのばすようにしてさらに細かく砕く


2　ボウルに移し、生クリーム1/4カップを入れる。

ボウルに移し、生クリーム1/4カップを入れる


3　手でしっかり混ぜる。

手でしっかり混ぜる


4　ケーキ型に生地を入れて全体に広げる。

ケーキ型に生地を入れて全体に広げる


厚さが均一になるように手やスプーンの背で押さえつける。

厚さが均一になるように手やスプーンの背で押さえつける


生チョコを作る

5　チョコを手で大ざっぱに割り、耐熱ボウルに入れる。

チョコを手で大ざっぱに割り、耐熱ボウルに入れる


6　生クリーム1カップを入れる。

生クリーム1カップを入れる


7　鍋にぬるま湯をはり、その中に6のボウルを入れる。

鍋にぬるま湯をはり、その中に6のボウルを入れる


チョコをゴムベラで手早く混ぜ、溶かす。

チョコをゴムベラで手早く混ぜ、溶かす


8　チョコをざるでこしながらクッキー生地に流し入れる。

チョコをざるでこしながらクッキー生地に流し入れる


いよいよ完成！

9　冷蔵室で4時間冷やし固める。温かい濡れ布巾で型の側面を覆い、型を抜く。

冷蔵室で冷やし固め、温かい濡れ布巾で型の側面を覆い、型を抜く


★完成★

★完成★


