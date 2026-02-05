希望の場所に最高のリラクゼーションを！ライフエンターテイメント「PrimeGo」

ライフエンターテイメントから、希望の条件やエリアでセラピストを即時検索・予約できる出張マッサージアプリ「PrimeGo（プライムゴー）」が登場。

2026年2月1日（日）から提供を開始しました。

ライフエンターテイメント「PrimeGo」

アプリ名：PrimeGo（プライムゴー）

提供開始日：2026年2月1日（日）

対応OS：iOS、Android

利用料金：ダウンロード無料（施術料金はセラピストにより異なる）

運営：株式会社ライフエンターテイメント

テレワークの普及やライフスタイルの多様化により、場所や時間にとらわれないリラクゼーションの需要が高まっています。

しかし、従来のマッサージ店や出張サービスでは「予約が取りにくい」「料金体系が分かりにくい」「自分に合うセラピストが見つけにくい」といった課題がありました。

「PrimeGo」は、ユーザーが自分の現在地や希望条件に合わせて、最適なセラピストを簡単に見つけられるプラットフォーム。

スキマ時間の活用や、自宅・出張先でのリフレッシュを求める方々に、安心で手軽なリラクゼーション体験を提供します。

条件に合わせて料金やセラピストを手軽に比較

希望の予算や施術メニュー（もみほぐし、オイルトリートメント、タイ古式マッサージ（タイの伝統的な施術法を用いたマッサージ）など）に合わせてセラピストを検索可能。

複数のセラピストを簡単に見比べることができるため、自分にぴったりのサービスを納得の価格で選べます。

「今すぐ」のニーズに応えるスキマ時間予約

当日予約はもちろん、早朝や深夜の施術にも対応。

テレワークの休憩時間や就寝前、家事の合間など、疲れを感じたその瞬間に、自分のスケジュールに合わせて気軽に予約を入れることができます。

現在地から近くのセラピストを即座に検索

位置情報を活用し、現在地周辺に対応可能なセラピストをすぐに検索できます。

自宅はもちろん、出張先のホテルや外出先など、不慣れな土地でも近くにいるセラピストをスムーズに呼ぶことが可能。

移動の手間なくリラクゼーションを受けられます。

仕事の疲れを自宅で癒したい方や、出張先でリフレッシュしたい方に最適なサービスです。

アプリで簡単に予約できるため、初めて出張マッサージを利用する方でも安心して始められます。

スキマ時間を有効活用して、日々の疲れをしっかりとケアできます。

FAQ

Q. アプリのダウンロードは無料ですか？

A. はい、アプリのダウンロードは無料です。

施術料金はセラピストにより異なります。

Q. 当日予約は可能ですか？

A. はい、当日予約に対応しています。

空いているセラピストがいれば、すぐに予約を入れることができます。

Q. どのような施術メニューがありますか？

A. もみほぐし、オイルトリートメント、タイ古式マッサージなど、セラピストによってさまざまなメニューが用意されています。

Q. 対応エリアはどこですか？

A. 位置情報を活用して現在地周辺のセラピストを検索できます。

詳細な対応エリアはアプリでご確認ください。

Q. 深夜や早朝の予約はできますか？

A. はい、早朝や深夜の施術にも対応しているセラピストがいます。

アプリで時間帯を指定して検索できます。

