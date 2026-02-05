OddRe:が、ポニーキャニオン内のレーベル IRORI Recordsよりメジャーデビューシングル「Revival」を2月18日に配信リリースする。

OddRe:は、ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといった国内外のサウンドを基盤に、日本のロックやVOCALOID由来のメロディ感覚を融合させ、ジャンルの境界を軽やかに越えるサウンドを特徴としている3人組バンドだ。

新曲「Revival」は、1970年代ハードロックをリファレンスにしつつ、BPM200に達するスピード感や、VOCALOID／エレクトロ／ヒップホップの要素を取り込んだ楽曲。タイトルが示す“復活”は、“もう一度”という衝動を起点に、前へ進もうとする感覚を滲ませている。メジャーデビュー作として、そのスタンスを提示する1曲となっている。

また、7月にはバンド初となる東名阪ワンマンツアー『OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”』の開催も決定。チケットは本日20時よりファンクラブ先行の受付がスタートしている。詳細はオフィシャルホームページで確認できる。

■SOI ANFIVER（OddRe:） コメント

アーティストという生き物は誰しも子供の頃、思いがけない衝動に出会いその物語の筆を取ることになる。僕らのテスト用紙の隅っこはいつだって妄想で溢れる冒険の書だった。イカした曲のタイトルにイカしたバンドロゴ。あの頃の僕らはみんなスーパースターでどこまでもいける気がしてた。あれから時は経った。才能、失ったもの、先行く仲間、甘え、年齢、そして孤独。冒険の書には笑えるくらい書いてないことばかりだった。アリーナだってワールドツアーだって平然と並んでみせたあの冒険の書は思えばメジャーデビューという言葉で始まっていた。もしも今、僕が描いてるこの曲がいつかの僕らが描いた冒険を始めるそんな曲なんだとしたらもっと、こう、ずっと言いたかったことがあっただろう。思い出せ。ずっと頭の中で練習してた最高にイカした決め台詞を。もう一度、呼び起こせ。衝動を。才能を。全てのあの日の僕らへ告ぐさぁ復活の時間だ、スーパースター。

（SOI ANFIVER）

（文=リアルサウンド編集部）