6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN '26』の、第2弾ラインナップが発表された。

（関連：ASIAN KUNG-FU GENERATION、HEY-SMITH、KANA-BOON…フェスで存在感を放ち続ける3バンドの“周年への軌跡”）

今回発表されたのは、cero、君島大空、鎮座DOPENESS、奇妙礼太郎、眞名子新。あわせて、本日2月5日より期間限定の早割入場券としずおか県民割の販売がスタートした。プレミアムなキャンプエリアのチケットは先着順の販売となる。

また、アウトドアマーケットエリア『WORLDVIEW SESSION』には、アメリカのブーツメーカー Danner、イギリス発アウトドアブランド コブマスター、キャンプグッズを手がけるASOMATOUSなどのショップが軒を並べる。そのほか、メディア『GO OUT』『CAMP HACK』の編集長／プロデューサーがアウトドアの最新トレンドを語るクロストークも毎年の会場コンテンツとなっている。

さらに、今年は地元富士市吉原を拠点とするファントムブルワリー BADASS BEER BASEによるオフィシャルビールの醸造が決定。木々の香り漂う会場の中、本イベントの雰囲気に合わせて造られたビールを楽しめる。こちらのオリジナルビールは、先行リリースイベントや事前の予約販売も計画中とのことだ。

なお本イベントは、今年も小学生以下の入場が無料。会場の富士山こどもの国には、天然の地形を生かしたアスレチックが用意されており、アルパカやポニーなどの動物と触れ合うこともできる。

（文=リアルサウンド編集部）