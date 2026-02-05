Kis-My-Ft2が、デジタルシングル「UNISON」を2月12日0時に配信リリースする。

リリース日の2月12日は、Kis-My-Ft2がデビューを告げられた“茶封筒の日”。同楽曲は15周年の幕開けとして、Kis-My-Ft2とファンの声が重なって、ひとつになることを願い制作された楽曲だ。歌詞の中には、15年間のKis-My-Ft2を思い返せるような仕掛けも織り込まれ、“Kis-My-Ft2は今までも、これからも、強く、華やかに、逞しく”という、15周年の“開幕宣言”とも呼べる1曲に仕上がっている。

さらに、茶封筒の日と同楽曲のリリースを記念し、『キスマイ 15周年 茶封筒の日 Everybody Go!!!!!!～15年目のKis生配信～』の開催が決定。リリース同日の20時30分頃よりKis-My-Ft2公式YouTubeチャンネルにて行われる予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）