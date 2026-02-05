自動車メーカーのスズキと三菱自動車が去年4月から12月までの決算を発表しました。両社ともに懸念された半導体やレアアースの影響は出ていないとしています。

■スズキ 通期予想を上方修正

スズキの去年4月から12月までの売上高は4兆5166億円で前の年の同じ時期に比べ5.4％増加しましたが、営業利益は、10.6％減って4291億円となりました。

主力のインド市場での販売が好調に推移した一方、円高の進行や、アルミや銅、貴金属などの価格の高騰が利益を押し下げました。

一方、前回は据え置いていた今年度通期の業績予想は上方修正しました。

営業利益は前の年度より11.3％減少しますが、前回の予想より700億円多い5700億円と見込んでいます。

■三菱自動車 新型車好調で通期は黒字予想

三菱自動車の去年4月から12月までの決算は、最終損益がマイナス45億円の赤字となりました。

一部車種の販売終了や、アメリカの関税政策が影響しました。

ただ、今年度1年間の最終利益は100億円の黒字となる見通しです。

去年後半に相次いで投入した新型車の販売が好調で、足もとでは業績の回復傾向がみられているということです。

■半導体やレアアースの影響は？

一方、リスク要因となる可能性のあった半導体の供給不足については、両社ともいまのところ影響は出ていないとしています。

また、レアアースについては、影響は顕在化していないとしながらも、両社ともに、地政学的なリスクは今後も続くとし、調達先の多角化などを進めていくと話しています。