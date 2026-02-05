櫻坂４６の武元唯衣が５日、公式ブログで卒業することを発表した。

武元は「１４枚目シングルの活動をもちまして櫻坂４６を卒業します」と報告。「昨年末まで、共に戦った戦友をまるで見送るように過ごしていましたが自分にも置き換えて一緒に終えていくようなそんな感覚でもありました。この約１年間のお仕事はどれもしっかり自分でカウントダウンしながら大切に丁寧に一つずつ向き合うことができたと思います。今も、まさにその途中です。そして、今が一番楽しくて幸せです！」とつづった。

卒業までの葛藤を明かした上で「でも、今は胸を張って自信を持って旅立つのは今なんだと言い切れます もちろん、寂しいです」と吐露。「逆に、寂しいだけ、なんです。不安や迷いはもうありません未来が楽しみでやりたいことがたくさんあって自分らしく生きていくための第一歩を踏み出したくて笑顔で決断ができました！」とした。

卒業までの期間については「心から愛している櫻坂４６というグループへ“恩返しをし切ること”これだけを誓って、過ごしていきますだから、守っていてほしいです」と決意。「今までありがとう どうか最後まで応援よろしくお願いします！」と呼び掛けた。

◆武元 唯衣（たけもと・ゆい）２００２年３月２３日、滋賀県出身。２３歳。１８年、前身の「欅坂４６」に２期生として加入。２０年、１枚目シングル「Ｎｏｂｏｄｙ’ｓ ｆａｕｌｔ」で初選抜。レギュラー番組はＭＢＳラジオ「ゴチャ・まぜっ天国！」（木曜・深夜１時）、テレビ朝日系「サクラミーツ」（木曜・深夜１時５８分）。身長１５８・５センチ。血液型Ｏ。愛称・ちゅけもん。