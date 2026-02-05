日本時間の１月15日、ISS＝国際宇宙ステーションから地球に帰還した南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士・油井亀美也さん。オンラインで記者会見し「やり切っていいミッションができた」と宇宙での活動を振り返りました。



「今はヒューストンで、リハビリをしているんですけど、ご覧の通りピンピンしていまして」



オンラインで記者会見し元気な姿を見せた川上村出身の宇宙飛行士、油井亀美也さん。去年8月からおよそ半年間の予定で自身2回目のISS長期滞在に、55歳という年齢で挑みました。





油井亀美也さん「自分の気持ち的にはやり切っていいミッションができたと思えるそういうところがありました。特にHTV‐X初号機のキャプチャーを担当できたことが、私自身のこのミッションのハイライトだと思って、一生懸命やろうと思って上がっていきましたし」去年10月には、開発にも携わった新型補給機のキャッチに成功。地元・川上村と交信し小中学生に夢や希望を与えました。一方、クルーの健康上の問題で急遽、予定を早めて地球に帰還しました。また、ISS滞在は「今回が最後だろう」と位置づけ、今後については…油井亀美也さん「日本の将来の宇宙開発を考えると、少しずつ世代交代も進めていかないといけないですし、若い世代を育てていかないと。またリハビリが終わって日本に帰ったら、顔を合わせて、そして直接恩返しをする日を楽しみにしています」