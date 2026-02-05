ヒップホップユニット・Creepy Nutsの楽曲『オトノケ』が、『Bling-Bang-Bang-Born』に続いてアメリカレコード協会（RIAA）からゴールド公式認定を受けたことが発表されました。

アメリカレコード協会は1952年に設立された機関で、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきました。

ゴールド認定とは、アメリカ国内でのデジタルシングルのダウンロード数と、ストリーミング数の合計が50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられるものです。

アメリカレコード協会は、公式サイトで『Bling-Bang-Bang-Born』が2025年2月付、アニメ『ダンダダン』のオープニングテーマとして知られる『オトノケ』が2025年8月付でゴールド公式認定を受けたと発表。日本人アーティストとして初めて、日本語詞で2曲のゴールド認定となりました。

この発表を受け、SNSでは初の快挙に「すごい！」といった驚きの声や、「おめでとう！」など喜びの声も上がっていました。

今回、ゴールド認定を受けた楽曲『オトノケ』は、2025年5月に世界のアニメファンが選ぶ、アニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2025』で、最優秀アニソン賞と最優秀オープニング賞を受賞。

さらに、2025年12月にはBillboard JAPANが発表した“世界でヒットしている日本の楽曲チャート”『Global Japan Songs Excl. Japan』で1位を獲得、Spotifyの2025年年間ランキングにおいて、“海外で最も再生された日本楽曲”にも選出されています。

Creepy Nutsは、今年4月にアメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Festival 2026』への出演に加え、ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡る初の北米ワンマンツアーの開催が決定しています。