「マクロスプラス -MOVIE EDITION-」4Kリマスター、3月20日から映画館で上映
アニメ映画「マクロスプラス -MOVIE EDITION-」
(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT
アニメ映画「マクロスプラス -MOVIE EDITION-」が、30年の時を経てマスターフィルムを再スキャンし4Kリマスター化。4K Ultra HD Blu-rayが3月25日に発売される事を記念し、3月20日から映画館での上映が決定。TOHOシネマズでの上映劇場15館が発表された。
上映館は以下の通り。なお、上映には4K DCPを使用するが、劇場環境によっては2Kコンバートでの上映となる。配給はビックウエスト。
マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】
(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT
また、上映劇場ではBDの先行販売＞を実施。「マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】」(11,000円/品番：BCQA-0026)を、公開劇場にて鑑賞した人を対象に販売する。ただし、数量に限りがあるため、上映期間中に品切れとなる場合がある。
購入の際は、作品の鑑賞券(電子チケット含む)の提示が必要。座席指定券1枚の提示につき、「1会計各1枚まで」の購入制限もある。
BDの詳細は既報の通り。UHD BDとBDの2枚組で、板野一郎描き下ろし特製収納BOX、特製ブックレットが付属。映像特典として劇場予告も収録する。
マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】
(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT
マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】
(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT
マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】
(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT