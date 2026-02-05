アニメ映画「マクロスプラス -MOVIE EDITION-」

(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT

アニメ映画「マクロスプラス -MOVIE EDITION-」が、30年の時を経てマスターフィルムを再スキャンし4Kリマスター化。4K Ultra HD Blu-rayが3月25日に発売される事を記念し、3月20日から映画館での上映が決定。TOHOシネマズでの上映劇場15館が発表された。

上映館は以下の通り。なお、上映には4K DCPを使用するが、劇場環境によっては2Kコンバートでの上映となる。配給はビックウエスト。

マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】

(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT

TOHOシネマズ すすきの 北海道 TOHOシネマズ 宇都宮 栃木県 TOHOシネマズ 流山おおたかの森 千葉県 TOHOシネマズ 川崎 神奈川県 TOHOシネマズ 上野 東京都 TOHOシネマズ 池袋 東京都 TOHOシネマズ 新宿 東京都 TOHOシネマズ 立川立飛 東京都 TOHOシネマズ 浜松 静岡県 TOHOシネマズ 東浦 愛知県 TOHOシネマズ なんば 大阪府 TOHOシネマズ 門真 大阪府 TOHOシネマズ 岡南 岡山県 TOHOシネマズ ららぽーと福岡 福岡県 TOHOシネマズ 熊本サクラマチ 熊本県

また、上映劇場ではBDの先行販売＞を実施。「マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】」(11,000円/品番：BCQA-0026)を、公開劇場にて鑑賞した人を対象に販売する。ただし、数量に限りがあるため、上映期間中に品切れとなる場合がある。

購入の際は、作品の鑑賞券(電子チケット含む)の提示が必要。座席指定券1枚の提示につき、「1会計各1枚まで」の購入制限もある。

BDの詳細は既報の通り。UHD BDとBDの2枚組で、板野一郎描き下ろし特製収納BOX、特製ブックレットが付属。映像特典として劇場予告も収録する。

マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】

(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT

マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】

(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT

マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】

(C) 1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT