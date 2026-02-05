2001年に創設され、渋谷を本拠地に活動していたギャルサークル『Angeleek』が令和に復活。活動への思いや、ギャルの魅力を取材しました。

『Angeleek』は2001年に創設され、渋谷のセンター街を本拠地に活動していたギャルサークル。当時のギャル文化に大きな影響を与え、数々のメディアに出演するなど世間から注目される存在に成長しました。しかし、ブームの終わりなど様々な理由により、今から約20年前に8代目をもって解散しました。

■帰ってきた 令和の『Angeleek』

約20年前に解散した『Angeleek』が、2025年の2月16日に9代目として再結成。メンバーは、代表＆運営統括・たくちゃん（24）、進行統括・きんぐ（28）、運営 統括・カン子©（18）、進行 統括・ゆいか（17）、小学生メンバーで構成される『youth』の代表・ちゃんりず（9）、副代表・きらりん（11）、まじゅ（9）の7人です。

■再結成のきっかけは24歳のたくちゃん

再結成した『Angeleek』は、1月24日に東京・六本木の『MAHARAJA ANNEX』で『Angeleek』の復活を祝うイベントを開催。約20年の時を経て再結成した経緯を、代表のたくちゃんに聞きました。

――復活した理由を教えてください。

『Angeleek』が大好きで、ギャルをやるのであれば、日本一の輝いている人たちを見た時に自分もそうなってみたいなという思いから復活させたいと思って、今復活することができました。

――どのような経緯で復活しましたか？

きょん様（7代目副代表）が作って歌っていた歌があるんですけど、その曲を全国に広げようとして、いろんなクラブでその音源でパフォーマンスしていたんです。その時に、きょん様本人にそれが届いて、きょん様が『Angeleek』のOB・OGの先輩方に（活動を）伝えてくれて。『Angeleek』の創設者の方から許可を正式にいただいて復活というかたちになりました。

――現在の活動目的や内容を教えてください。

目的は、イベントを自分たちでうつことが目標。それをする中で他のイベントに参加したりとか、いろんな地域貢献活動とかに参加させていただいて、いろんなところで『Angeleek』を知ってもらいながら、楽しく活動していくというのが、今の活動内容となっています。

■イベント約2週間前の裏側 そこには熱い思いが･･･

『Angeleek』完全復活祭の約2週間前、メンバーを取材。イベントで披露するパラパラダンスの練習や、当日の流れの打ち合わせなどが行われました。メンバーのカン子©に『Angeleek』に加入した理由やイベントの意気込みを伺いました。

――なぜ『Angeleek』に加入したんですか？

カン子©：ギャルサーブームがあって、その後にギャルサーブームが1回終わって。もう1回（サークルが）あったんですよ1組。そこに入りたかったけど、入れる年齢になる頃にはなくなってた。有名な昔から知ってたギャルサーが復活するっていうので、「あ、じゃあ連絡してみようかな」っていう感じで連絡して。

――『Angeleek』完全復活祭の意気込みを教えてください。

カン子©：見た目は過去一気合が入った見た目だし、踊りも見せられるのでそこは頑張りたいです。自分で今出せる一番すごいものを出したいなって思います。

イベントの準備をする中、代表・たくちゃんがメンバーに真剣な面持ちで話す場面が。たくちゃんは、「やる気がある人にはいっぱい出てもらうし、もちろん（表にでる）チャンスはある。そうじゃない人は足を引っ張るだけになっちゃうから呼ばない」とサークルに対する熱い思いを話していました。

――なぜ、メンバーにあのような話をしたんですか？

たくちゃん：活動するにあたって目指すところが日本一になることなので、仲良くする中でもメンバー同士で高めあって。ゴールは一緒なので、そこに高め合っていける人じゃないとうちのメンバーには必要ないかなと思う。

――『Angeleek』完全復活祭の意気込みを教えてください。

たくちゃん：自分たちがやってきたこの1年間の活動とかは、絶対に身についていると思うので自信を持ってやっていこうと思っています。

■『Angeleek』完全復活祭 元メンバーも参加

『Angeleek』完全復活祭には、元メンバーのきょんさん（38）も参加。6代目『Angeleek』に加入し、7代目副代表を務め引退したといいます。そして、現在は『Angeleek』のアドバイザーとしてサークルの活動に貢献。復活のきっかけとなったたくちゃんに手助けをしたきょんさんが、サークルへの思いを語りました。

――現在は『Angeleek』でどのような活動しているんですか？

きょんさん：アドバイザーって言ったら大げさなんですけど、何かあった時は相談役とかサポートしたりとかさせていただいています。

――『Angeleek』復活についてどのように思われていますか？

きょんさん：自分の人生ですごく分岐点だったし、とっても感謝しているんですね、『Angeleek』という存在に。ネガティブ思考なのが良くないんだとか、もっとポジティブに人生を楽しんでいいんだっていうふうに考えが変わったのが完全に『Angeleek』のおかげなので。（サークルを）残せなかった申し訳なさとか後悔とかがあるので、今回こうやって復活できたことがとてもうれしいです。

■令和の『Angeleek』、意識していること

再結成して約1年の『Angeleek』。代表・たくちゃんに、当時と比べてギャルが少ない令和に活動していく上で、意識していることを伺いました。

――令和だからこそ意識していることはありますか？

たくちゃん：自分が一番気をつけていることは、挨拶したりとか。当たり前のことだからできてすごいこととかではないんですけど、いいこととかしてもらった時に“ありがとうございます”っていう一言とか。そこをしっかり勉強して、他の人に対してそういう対応ができれば少しはイメージとかが変わるかなと思います。ギャル全員が“態度が悪い”というイメージがあったりもすると思うんですけど、そういうことじゃないんだよっていうのを知ってもらえたらいいですね。

――あなたにとって“ギャル”とは？

たくちゃん：生き様ですね。やりたいこととか目的に向かって達成できるまで取り組めるか、頑張れるかっていう生き様がギャルだと思います。