3月20日より劇場上映される『マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4K REMASTER ver.』。TOHOシネマズ 新宿ほか15館の上映劇場が発表された。

『マクロスプラス』は、1994年～1995年にかけてOVAが発表され、1995年10月には劇場版が公開されたアニメーション作品。当時、セル画アニメと最先端CGを融合し『マクロス』シリーズに新たな可能性を示したとされている。総監督・メカニックデザインの河森正治をはじめ、監督に渡辺信一郎、脚本に信本敬子、オリジナルキャラクターデザインに摩砂雪、音楽に菅野よう子らが参加している。主要キャラクターの1人であるシャロンは、後のバーチャルアイドルの先駆けとされ人気を博した。

コンピューターが生み出した、バーチャルアイドル・シャロン。彼女の奏でる甘い歌声に人々が酔いしれる中、惑星エデンでは、次期主力戦闘機の最終選定試験が実施されていた。そのテストパイロットに選抜されたイサムとガルドはなぜか憎しみをぶつけ合い、2人の間で揺れる女性・ミュンを激しく動揺させる。果たして、かつて親友だったこの3人の間に何があったのか。

上映劇場は、TOHOシネマズ すすきの（北海道）、TOHOシネマズ 宇都宮（栃木）、TOHOシネマズ 流山おおたかの森（千葉）、TOHOシネマズ 川崎（神奈川）、TOHOシネマズ 上野（東京）、TOHOシネマズ 池袋（東京）、TOHOシネマズ 新宿（東京）、TOHOシネマズ 立川立飛（東京）、TOHOシネマズ 浜松（静岡）、TOHOシネマズ 東浦（愛知）、TOHOシネマズ なんば（大阪）、TOHOシネマズ 門真（大阪）、TOHOシネマズ 岡南（岡山）、TOHOシネマズ ららぽーと福岡（福岡）、TOHOシネマズ 熊本サクラマチ（熊本）の15館。なお、上映には4K DCPが使用されるが、劇場環境によっては2Kコンバートでの上映となる。

また、『マクロスプラス -MOVIE EDITION- 4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）【特装限定版】』が、3月20日より上映劇場にて先行販売されることが決定。作品を劇場で鑑賞した人が販売対象となる。（文＝リアルサウンド編集部）