水道機工 <6403> [東証Ｓ] が2月5日大引け後(22:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は9.1億円の黒字(前年同期は4億円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同利益を従来予想の12.5億円→19億円(前期は13.7億円)に52.0％上方修正し、一転して38.1％増益を見込み、一気に5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.6億円→19.1億円(前年同期は16.4億円)に51.5％増額し、一転して16.5％増益計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来55円としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は9.2億円の黒字(前年同期は1.3億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の3.2％→4.6％に改善した。



株探ニュース

