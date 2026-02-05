ＭＣＪ <6670> [東証Ｓ] が2月5日大引け後(22:30)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来44円としていた26年3月期の期末一括配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の当社取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。当社は、株主の皆様への利益還元の充実を経営上の最も重要な課題の１つと考えており、経営成績に応じた業績成果配分型の配当を基本方針として、総還元性向の目安を30%から40%程度とし、うち配当性向に関しては親会社株主に帰属する当期純利益の30%以上、DOEの水準については4.5%程度を目標として掲げておりました。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年３月31日を基準日とした期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、本日開催の取締役会において、2025年５月14日付で公表いたしました2026年３月期の配当予想を修正し、本公開買付けが成立することを条件に、2026年３月31日を基準日とする期末配当を行わないことを決議いたしました。

