2026年2月7日（土）から15日（日）まで、『大丸札幌店』にて、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』の初の期間限定ポップアップストアが開催されます。

『横浜バニラ』は、横浜で生まれ育った髙橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランド。髙橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発されています。

ひとつずつ丁寧に岩塩がふりかけられている『塩バニラフィナンシェ』（3個入りミニギフトボックス 個包装 1,100円／6個入りギフトボックス 個包装 2,160円）は、中はしっとり、外はカリッと焼き上げられた、こだわりのバニラフィナンシェです。

12時間で販売されたフィナンシェの最多個数が世界No.1というギネス世界記録 に認定された『塩バニラフィナンシェ』。『横浜バニラ』を代表するスイーツです。

新商品の『塩バニラクリーミーサブレ』（8個入りミニギフトボックス 個包装 1,550円／16個入りギフトボックス 個包装 2,970円）は、“気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち”がコンセプトの『横浜バニラ』のギフトスイーツです。

最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけられた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

詳細情報

横浜バニラ ポップアップストア

販売場所：大丸札幌店 7F 催事場

開催期間：2026年2月7日（土）～15日（日）

開催時間：10:00～20:00

※「塩バニラクリーミーサブレ」は数量限定での販売。

※混雑緩和のため、全日程で13:00までは予約販売制。

※詳細は大丸札幌店特設ページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

横浜みやげの新定番が、待望の北海道初上陸！

バレンタインシーズンの特別な贈り物や、自分へのご褒美に、このチャンスをお見逃しなく！

文／北海道Likers

【画像・参考】横浜バニラ、北海道初上陸！「大丸札幌店」にて期間限定ポップアップストアを開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。