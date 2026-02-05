【北海道初上陸】「横浜バニラ」が大丸札幌店で期間限定ポップアップストアを開催！（札幌市）
2026年2月7日（土）から15日（日）まで、『大丸札幌店』にて、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』の初の期間限定ポップアップストアが開催されます。画像：横浜バニラ株式会社
『横浜バニラ』は、横浜で生まれ育った髙橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランド。髙橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発されています。
ひとつずつ丁寧に岩塩がふりかけられている『塩バニラフィナンシェ』（3個入りミニギフトボックス 個包装 1,100円／6個入りギフトボックス 個包装 2,160円）は、中はしっとり、外はカリッと焼き上げられた、こだわりのバニラフィナンシェです。
12時間で販売されたフィナンシェの最多個数が世界No.1というギネス世界記録に認定された『塩バニラフィナンシェ』。『横浜バニラ』を代表するスイーツです。画像：横浜バニラ株式会社
新商品の『塩バニラクリーミーサブレ』（8個入りミニギフトボックス 個包装 1,550円／16個入りギフトボックス 個包装 2,970円）は、“気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち”がコンセプトの『横浜バニラ』のギフトスイーツです。
最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけられた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。詳細情報
横浜バニラ ポップアップストア
販売場所：大丸札幌店 7F 催事場
開催期間：2026年2月7日（土）～15日（日）
開催時間：10:00～20:00
※「塩バニラクリーミーサブレ」は数量限定での販売。
※混雑緩和のため、全日程で13:00までは予約販売制。
※詳細は大丸札幌店特設ページをご確認ください。
※写真・イラストはイメージです。
横浜みやげの新定番が、待望の北海道初上陸！
バレンタインシーズンの特別な贈り物や、自分へのご褒美に、このチャンスをお見逃しなく！文／北海道Likers
【画像・参考】横浜バニラ、北海道初上陸！「大丸札幌店」にて期間限定ポップアップストアを開催！ - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。