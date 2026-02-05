キヤノン、RFマウント初のフィッシュアイズーム「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」
キヤノンは2月5日、RFマウントの交換レンズの新製品「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」を発表した。フルサイズ対応のフィッシュアイズームで、世界で初めて全周190°の画角をカバーした。価格はオープンで、キヤノンオンラインショップでの価格は258,500円。発売は2月20日。
RFマウント初のフィッシュアイズーム「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」
EFマウント版の「EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM」（2011年7月発売）以来、約15年ぶりに発売するフィッシュアイズーム。フィッシュアイズームはRFマウントでは初めての製品。フルサイズカメラ装着時は全周魚眼から対角線魚眼までの撮影、APS-Cカメラ装着時は対角線魚眼での撮影が可能。全周魚眼撮影では、水平・垂直ともに190°の視野を収められる。EFマウント版よりも画角が10°広がったことで、さらに迫力のある全周魚眼撮影ができる。
同時に発表したRF14mm F1.4 L VCM（右）と並べたところ
EOS R5 Mark IIに装着したところ
最短撮影距離は0.15m、最大撮影倍率は0.35倍と、被写体に寄ったクローズアップ撮影も可能。
最大径×長さはΦ約76.5×109.4mm、重さは約476g。
RFマウント初のフィッシュアイズーム「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」
同時に発表したRF14mm F1.4 L VCM（右）と並べたところ
EOS R5 Mark IIに装着したところ
最短撮影距離は0.15m、最大撮影倍率は0.35倍と、被写体に寄ったクローズアップ撮影も可能。
最大径×長さはΦ約76.5×109.4mm、重さは約476g。