【神ライフハック】雪だるまの顔、何で描く? まさかのアイテム登場に「ねぇ待って 衝撃なんだけど?!」「その発想はなかった」とネット騒然
みなさん、雪だるまの顔って何で描いていますか? 枝や松ぼっくり、小石などで描くのが定番だと思うのですが、その常識、今日から変わります!! ？マークでお馴染みの「マジックインキ」を手掛ける寺西化学工業の投稿が話題になっています。
こんにちマジック!!
.
雪だるまを作ったら顔どうしてますか?
.
マジックインキだと雪だるまにも顔を描けます。
.
すごくないですか?
(@magicinkJPより引用)
かわいい雪だるまが用意されていますが、なんと、マジックインキで顔を描くことができるのだとか! これは衝撃の事実ですね。実際に描いているところを見てみると……
滲んだりせずに、普通に描けるんですね。なんて簡単な!
この投稿に、ネットは騒然。「雪だるまにお絵描きできるすごい!」「ねぇ待って 衝撃なんだけど?! 一所懸命に、枝とか葉っぱとか探してたじゃん…」「その発想はなかった!!」「さすがマジックインキですね!こんな使い方も出来るとは」「その辺の石と小枝でなんとかしてました!!(笑) これは楽しそう!!」と、まさかまさかのライフハックに雪国の人もびっくり。ちょっと大きめな雪だるまだと、スプレーを使っている人もいるようですが、これからは、細かい部分はマジックインキにお任せですね!
雪だるま作りが10倍楽しくなっちゃうライフハック。ぜひ、お試しください!
こんにちマジック！！雪だるまを作ったら顔どうしてますか？マジックインキだと雪だるまにも顔を描けます。すごくないですか？ pic.twitter.com/J6ni66sZkA- ❓と♬の寺西化学工業株式会社 (@magicinkJP) February 2, 2026
