「ブーツ飽きてきた」って人に！【ZARA】春まで大活躍な「モカシン」がおすすめ♡

ブーツの出番が多くなりがちな冬の足元を気分転換したくなったら「モカシン」に注目してみて。大人女性の足元にぴったりな上品さが魅力のデザインを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。春コーデでも大活躍してくれそうです。

大人女性のおしゃれを足元から演出

【ZARA】「スプリットスエードモカシン」\8,990（税込）

スエード素材のやわらかな表情が、大人の足元になじみそう。きれいめコーデともカジュアルスタイルとも好相性です。トープグレーカラーも上品で合わせやすく、通勤にも休日のお出かけにもついヘビロテしてしまう一足になるかも。

端正さをコーデにプラスできそう

【ZARA】「ギャザー入りソフトモカシン」\6,590（税込）

一見きちんと感のあるレザー調素材ながらも、モカシンらしい柔らかさがあり大人カジュアルにもなじみそうです。ジーンズやワイドパンツと合わせて、上品さとラフさを両立する着こなしを楽しんでみて。

Writer：licca.M