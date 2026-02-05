ナレッジピースは、東京都が主催する「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」において、2026年1月22日に大賞を受賞しました。

ナレッジピース「東京シニア創業者大賞」大賞受賞

表彰名:地域に貢献！東京シニア創業者大賞

主催:東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会

表彰式日時:2026年1月22日

表彰式会場:Tokyo Innovation Base（東京都が運営するスタートアップ支援拠点）

「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」は、50代以上で起業したシニア創業者のロールモデルや先進的な取り組みを発信し、シニア創業の気運を高めることを目的とした表彰制度です。

優れた成果をおさめたシニア創業者を表彰することで、人口減少社会における新たな起業スタイルを推進しています。

今回、ナレッジピースは書類審査およびプレゼンテーション審査を通じて、取り組みの社会的意義やビジネスモデルの先進性、これまでの実績などを総合的に評価され、大賞に選定されました。

東京都では年間約5万社が創業され、そのうち50代以上のシニア創業が約2万社にのぼると言われています。

表彰式では小池都知事より直接表彰を受け、シニア創業者の代表として栄誉ある賞を授与されました。

ナレッジピースの事業内容

ナレッジピースは、2020年8月5日に設立されたシニア人材活用のプラットフォーム企業です。

シニア人材向けの会員制アドバイザーコミュニティを運営し、企業向けにアドバイザリーや業務支援サービスを提供しています。

企業の拡販支援サービスや開発パートナーマッチングサービス、シニア人材向けの転職・再就職支援、企業向けIT人材紹介サービスなど、シニア人材と企業をつなぐ多様なサービスを展開しています。

代表取締役の阪井洋之氏は「人口減少社会において、シニア創業は今後ますます重要性を増していく」とコメントしています。

シニア創業を検討している人にとって、豊富な経験とネットワークを活かせる具体的なビジネスモデルとして参考になります。

企業側にとっても、専門知識と実務経験を持つシニア人材をアドバイザーとして活用することで、事業課題の解決や新規事業開発を効率的に進められます。

会員制コミュニティを通じて、同じ志を持つシニア起業家同士のネットワーク構築も可能です。

ナレッジピース「東京シニア創業者大賞」大賞受賞の紹介でした。

FAQ

Q. 「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」とはどのような賞ですか？

A. 東京都が主催する、50代以上で起業したシニア創業者を表彰する制度です。シニア創業のロールモデルや先進的な取り組みを発信し、シニア創業の気運を高めることを目的としています。

Q. ナレッジピースはどのような事業を行っていますか？

A. シニア人材向けの会員制アドバイザーコミュニティの運営、企業向けアドバイザリー・業務支援サービス、拡販支援、開発パートナーマッチング、シニア人材向け転職・再就職支援などを展開しています。

Q. ナレッジピースはいつ設立されましたか？

A. 2020年8月5日に設立されました。

Q. Tokyo Innovation Base（TIB）とはどのような施設ですか？

A. 東京都が運営するスタートアップ支援拠点で、起業家やイノベーターが集まる場として活用されています。

Q. 東京都のシニア創業の現状はどのようになっていますか？

A. 東京都では年間約5万社が創業され、そのうち50代以上のシニア創業が約2万社にのぼると言われています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大賞受賞！ナレッジピース「東京シニア創業者大賞」 appeared first on Dtimes.