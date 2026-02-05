1日1組限定の最高級町家！レアル「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」2026年3月1日オープン
レアルが、京都・宮川町に最高級町家「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」を2026年3月1日にオープン！
1日1組限定の一棟貸し宿で、本格サウナと京都の伝統美を体験できます。
レアル「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」
施設名：鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-
開業日：2026年3月1日(日)
所在地：京都府京都市東山区宮川筋6丁目374-1
アクセス：京阪本線「清水五条」駅
最高級町家「hitotoseシリーズ」の2号店となる本施設は、宮川町に佇む旧料亭をリノベーションした3階建ての宿泊施設。
「ひととせ」とは、春・夏・秋・冬――四季がめぐる”一年”を表す日本の言葉で、京都が持つ季節のうつろいと時間の深さを一棟貸切という最も自由な滞在スタイルで味わえます。
hitotoseシリーズが大切にするのは、日本の美意識「陰翳礼讃（いんえいらいさん）」。
影の中にこそ美しさがあるとする日本古来の美学を体現した空間で、ラグジュアリーステイを楽しめます。
壁・床・天井などの内装には、主に和紙職人・ハタノワタル氏による和紙を施工。
施設の随所には、京都の夏を彷彿とさせる葦戸や、蚊帳をモチーフにした暖簾などを取り入れています。
フィンランド式本格サウナとチラー付き水風呂
本施設の特徴は、1階フロアをまるごと使用した完全プライベートのサウナ&バスエリア。
印象的なアートを配した中庭を中心に、フィンランド式本格サウナとチラー付き水風呂、ヒーリングスペース、4人でも寛ぐことのできる広々とした浴槽をレイアウトしています。
サウナには、世界トップシェアを誇るHARVIA（ハルビア）製サウナヒーターを導入。
ドライからしっとりしたロウリュまで、本場の熱と香りを体感できます。
水風呂にはチラーを搭載し、温度を細かく調整することが可能。
コンディションに合わせた”理想のととのい”を体験できます。
最大6名宿泊可能な3つの個性的な寝室
寝室は3階に1室、2階に2室の計3室。
最大大人6名様まで宿泊可能です。
hitotoseシリーズの特徴でもある、それぞれが異なる趣の個性あふれる寝室が、滞在の楽しみをより一層高めます。
3階の主寝室はブルーのグラデーションが印象的なデザイン。
2階の寝室は洞窟のような”おこもり感”が楽しめる空間となっています。
滞在中無料でお召し上がりいただけるドリンク、アルコール、スナック類を用意。
2階の2室にはそれぞれミニバーを設けており、お部屋でもゆっくり過ごせます。
また、京都発のデニッシュ専門店「GRAND MARBLE」のマーブルデニッシュをお部屋へ用意。
朝食やお土産にぜひ味わえます。
京都五花街の一つ・宮川町に位置し、京阪本線「清水五条」駅から徒歩約2分という利便性の高い立地。
清水寺や花見小路にも近接しており、観光に便利でありながら、落ち着いた環境の中で静かに滞在を楽しめます。
ご家族、ご友人、カップルでゆったりと過ごしたい方に最適です。
四季を紡ぐ「hitotose」シリーズならではの、静かで豊かな京の時間を味わえます☆
レアル「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」の紹介でした。
FAQ
Q. 宿泊可能な人数は？
A. 最大大人6名まで宿泊可能です。寝室は3階に1室、2階に2室の計3室あります。
Q. サウナは何人まで利用できる？
A. 1階フロアをまるごと使用した完全プライベートのサウナ&バスエリアで、4人でも寛げる広々とした設計となっています。
Q. 滞在中の飲食物は提供される？
A. 滞在中無料でお召し上がりいただけるドリンク、アルコール、スナック類が用意されています。また、京都発のデニッシュ専門店「GRAND MARBLE」のマーブルデニッシュもお部屋に用意されます。
Q. 最寄り駅からのアクセスは？
A. 京阪本線「清水五条」駅から徒歩約2分です。清水寺や花見小路にも近接しており、観光に便利な立地です。
Q. 「hitotose」シリーズの特徴は？
A. 「ひととせ」とは春・夏・秋・冬の四季がめぐる一年を表す言葉で、日本の美意識「陰翳礼讃」をコンセプトとした最高級町家シリーズです。和紙職人・ハタノワタル氏による和紙を使用し、京都の伝統美を体現しています。
