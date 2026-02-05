台本もカットもない真剣勝負。三浦翔平がトッププロに対して見せたここ一番の度胸は、役者業で培った賜物だ。

【映像】同い年に見えない？ 三浦vs“半年で9億”荒稼ぎプロ

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第8回が1月31日に放送。人気俳優・三浦翔平が“獲得賞金9億円男”ことみさわに真っ向勝負を挑むシーンに、視聴者が大いに沸いた。

ファイナルテーブルも後半戦に差し掛かり、三浦は21万3000点のチップを持つ暫定首位という状況。ここではまず元AKB48・篠崎彩奈が撤退し、次にみさわがハートとスペードの「J2」という手で2万5000点のチップを出した。

ダイヤとハートの「A10」という比較的強い手を得た三浦、ここからの切り返しが素晴らしい。みさわのアクションが終わるとすぐさま「レイズ！」と決断。倍額の5万点を勢い良く差し出した。このプレーに別室の観戦者からは「すごいな！」「一番プロにビビってない！」と歓声が上がり、視聴者も「強いわ」「ナイス3ベット！」と大きな反響を寄せた。

暫定首位で、無理をする必要がない三浦が、間髪入れずに追加投入。この事実から、相手がブラフではないことを察したみさわは迷わずフォールド。三浦が見事、2万5000点のポットを獲得した。観戦者からは「ナイス！」「すごいなー！」「これ、三浦さん（優勝）あるよ！」「スターすぎる」と賛辞が集まった。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

