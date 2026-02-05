衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【徳島1区〜2区】　JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙。徳島１区と２区の終盤の情勢です。



ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。



■徳島１区：徳島市、小松島市、阿南市など



徳島１区では自民・仁木さんが優位に立っています。



徳島１区には４人が立候補していて、自民・前職の仁木博文さんが先行。自民支持層の７割を固めています。



中道・前職の高橋永さんが続き、維新・元職の吉田知代さん、参政・新人の亀井千春さんは厳しい戦いです。





今回の調査では３割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■徳島２区：鳴門市、吉野川市、阿波市など徳島２区では自民・山口さんが先行しています。徳島２区には４人が立候補していて、自民・前職の山口俊一さんがリード。自民支持層の６割あまりを固めています。元徳島県知事で国民・新人の飯泉嘉門さんが続き、無所属・新人の北島一人さん、共産・新人の浜共生さんは厳しい戦いです。今回の調査では４分の１の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。ＪＮＮでは２月３日から５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。