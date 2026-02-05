衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【和歌山1区・和歌山2区】　JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙。和歌山１区と２区の終盤の情勢です。



ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。



■和歌山１区：和歌山市、紀の川市、岩出市



和歌山１区では自民・山本さんが大きくリードしています。



和歌山１区には７人が立候補していて、自民・前職の山本大地さんが他の候補を引き離しています。山本さんは幅広い年齢層から支持を得て、自民支持層の７割弱を固めています。





国民・前職の林佑美さんと中道・新人の要友紀子さんが続き、参政・新人の林元政子さん、維新・新人の浦平美博さん、共産・新人の前久さん、諸派・新人の正司武さんは厳しい戦いを強いられています。約４割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■和歌山２区：橋本市、田辺市、新宮市など和歌山２区では無所属の世耕さんが大きくリードしています。和歌山２区には２人が立候補していて、無所属・前職の世耕弘成さんが安定した戦いを進めています。世耕さんは自民支持層の７割強、維新・国民支持層の約６割に浸透しています。共産・新人の畑野良弘さんは厳しい戦いです。４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。ＪＮＮでは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。