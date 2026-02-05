衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【奈良1区・奈良2区・奈良3区】　JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙。奈良１区から３区の終盤情勢です。



ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。



■奈良１区：奈良市の一部、生駒市



奈良１区では自民・小林さんが先行しています。



奈良１区には５人が立候補していて、自民・前職の小林茂樹さんがリードしていて、自民支持層の８割近くを固めています。



中道・前職の馬淵澄夫さんが続き、国民・新人の杉本葵さん、共産・新人の谷川和広さん、参政・新人の黒川洋司さんは厳しい戦いです。





今回の調査では２割あまりの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■奈良２区：大和郡山市、天理市、香芝市など奈良２区では自民・高市さんが大きくリードしています。奈良２区には２人が立候補していて、自民・前職で総理大臣の高市早苗さんが、共産・新人の池田英子さんを引き離し、自民支持層の９割あまりを固めています。今回の調査では２割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性もあります。■奈良３区：大和高田市、橿原市、桜井市など奈良３区では自民・田野瀬さんが抜け出しています。奈良３区には４人が立候補していて、自民・前職の田野瀬太道さんが安定した戦いで、自民支持層の７割あまりを固めています。維新・新人の原山大亮さん、共産・新人の太田敦さん、無所属・新人の八木宏昌さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性もあります。ＪＮＮでは２月３日から５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。