衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【滋賀1区〜3区】　JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙。滋賀１区から３区の終盤の情勢です。



ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。



今回の調査では３割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■滋賀２区：彦根市、長浜市、近江八幡市など滋賀２区では自民・上野さんが抜け出しています。滋賀２区には３人が立候補していて、自民・前職で、厚生労働大臣の上野賢一郎さんが大きくリードしていて、自民支持層の７割以上を固めています。中道・新人の平尾道雄さん、維新・新人の岡屋京佑さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性があります。■滋賀３区：草津市、守山市、甲賀市など滋賀３区では自民・武村さんがリードしています。滋賀３区には６人が立候補していて、自民・前職の武村展英さんが優位に立っていて、自民支持層の８割近くを固めています。維新・新人の出路真吾さん、中道・新人の早智敬さん、参政・前職の北野裕子さん、共産・新人の伊吹裕さん、れいわ・新人の安持成美さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割半ばの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。