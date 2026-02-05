衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【京都1区〜6区】　JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙。京都１区から６区の終盤の情勢です。



ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。



■京都１区：京都市北区・上京区・中京区・下京区・南区



京都１区では自民・勝目さんが先行しています。



京都１区には８人が立候補していて、自民・前職の勝目康さんがリードしていて、自民支持層の７割以上を固めています。





中道・新人の平竹耕三さん、共産・新人の鎌野敏徳さん、維新・新人の佐々木隆吏さん、参政・新人の谷口青人さん、諸派・新人の浜田聡さん、国民・新人の桂隆俊さん、みらい・元職の堀場幸子さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割あまりの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■京都２区：京都市左京区・東山区・山科区京都２区では維新・前原さんが一歩リードしています。京都２区には６人が立候補していて、維新・前職の前原誠司さんがやや優位で、自民・新人の藤田洋司さんが追う展開です。前原さんは維新支持層の８割近くを固めたほか、自民支持層の２割半ばを取り込んでいて、藤田さんは自民支持層の５割を固めています。中道・新人の河野有里子さん、共産・前職の堀川朗子さん、みらい・新人の酒井勇輔さん、れいわ・新人の辻村千尋さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■京都３区：京都市伏見区、向日市、長岡京市など京都３区では中道・泉さんと自民・繁本さんが接戦です。京都３区には５人が立候補していて、中道・前職の泉健太さんと、自民・元職の繁本護さんが競り合っています。泉さんは中道支持層の９割、繁本さんは自民支持層の６割を固めています。維新・新人の木村元紀さん、共産・新人の西山頌秀さん、参政・新人の樋口智さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割近くの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■京都４区：京都市右京区・西京区、亀岡市など京都４区では自民・北神さんが抜け出しています。京都４区には２人が立候補していて、自民・前職の北神圭朗さんが大きくリードしています。北神さんは自民支持層の７割半ば、国民支持層の７割、維新支持層の６割を取り込んで、幅広い支持を得ています。共産・新人の吉田幸一さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性があります。■京都５区：福知山市、舞鶴市、綾部市など京都５区では自民・本田さんが引き離しています。京都５区には２人が立候補していて、自民・前職の本田太郎さんが安定した戦いをみせています。本田さんは自民支持層の８割以上、維新支持層の６割、国民支持層の７割近くを取り込んでいて、幅広い支持を得ています。共産・新人の山内健さんは厳しい戦いです。今回の調査では４分の１の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性があります。■京都６区：宇治市、城陽市、京田辺市など京都６区は、自民・園崎さんと中道・山井さんの激戦になっています。京都６区には４人が立候補していて、自民・新人の園崎弘道さんと、中道・前職の山井和則さんが横一線です。園崎さんは自民支持層の７割近く、山井さんは中道支持層の９割を固めています。共産・新人の上條亮一さん、参政・新人の大奈さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割あまりの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。