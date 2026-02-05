衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【兵庫７区〜１２区】　JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙。兵庫７区から１２区の終盤の情勢です。



ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■兵庫７区：西宮市（一部除く）、芦屋市



兵庫７区では自民・山田さんが先行しています。



兵庫７区には５人が立候補していて、自民・前職の山田賢司さんがリードしていて、自民支持層の７割あまりを固めています。



維新・前職の三木圭恵さん、中道・前職の岡田悟さんが続き、参政・新人の酒井遼さん、共産・新人の平野貞雄さんは厳しい戦いです。





今回の調査では３割半ばの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫８区：尼崎市兵庫８区では自民・青山さんが先行しています。兵庫８区には５人が立候補していて、自民・新人の青山繁晴さんがリードしていて、自民支持層の７割近く、維新支持層からも２割を取り込んでいます。維新・前職の徳安淳子さん、中道・新人の弘川欣絵さんが続き、共産・新人の板東正恵さん、れいわ・新人の長谷川羽衣子さんは厳しい展開です。今回の調査では４割近くの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫９区：明石市、洲本市、南あわじ市など兵庫９区では自民・西村さんが大きくリードしています。兵庫９区には４人が立候補していて、自民・前職の西村康稔さんが引き離していて、自民支持層の８割あまりを固めています。中道・前職の橋本慧悟さん、参政・新人の山寺崇仁さん、共産・新人の伊藤和貴さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性があります。■兵庫１０区：加古川市、高砂市など兵庫１０区では自民・渡海さんが先行しています。兵庫１０区には５人が立候補していて、自民・前職の渡海紀三朗さんがリードしていて、自民支持層の６割あまりを固めています。中道・新人の隠樹圭子さん、維新・元職の掘井健智さんが続き、参政・新人の藤原誠也さん、共産・新人の奥田芙美代さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割近くの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫１１区：姫路市の一部兵庫１１区では自民・山田さんがリードしています。兵庫１１区には５人が立候補していて、自民・新人の山田基靖さんが優位で、自民支持層の６割あまりを固めています。維新・元職の住吉寛紀さんが続き、国民・新人の中原立貴さん、参政・新人の山下聖さん、共産・新人の苦瓜一成さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫１２区：相生市、赤穂市、宍粟市など兵庫１２区では自民・山口さんがリードしています。兵庫１２区には３人が立候補していて、自民・前職の山口壯さんが優位で、自民支持層の７割近くを固めています。維新・前職の池畑浩太朗さんが続き、共産・新人の太田清幸さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。ＪＮＮでは、２月３日から５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。