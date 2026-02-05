衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【兵庫１区〜６区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙。兵庫１区から６区の終盤の情勢です。



ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。



■兵庫１区：神戸市東灘区・灘区・中央区



兵庫１区では中道・井坂さんと自民・盛山さんが激戦です。



兵庫１区には５人が立候補していて、中道・前職の井坂信彦さんと、自民・元職の盛山正仁さんが横一線です。



井坂さんは中道支持層の９割、盛山さんは自民支持層の６割あまりを固めています。





維新・元職の一谷勇一郎さん、参政・新人の原弥彦さん、共産・新人の藤末浩美さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割あまりの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫２区：神戸市兵庫区・長田区・北区、西宮市の一部兵庫２区では維新・阿部さんがやや先行していて、中道・舩川さんと無所属・坊さんが追う展開です。兵庫２区には４人が立候補していて、維新・前職の阿部圭史さんが一歩リードしていて、中道・新人の舩川治郎さん、無所属・新人の坊恭寿さんが追う展開です。阿部さんは維新支持層の７割を固め、自民支持層の３割を取り込んでいます。舩川さんは中道支持層の８割近く、坊さんは自民支持層の３割を固めています。共産・新人の井村弘子さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割近くの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫３区：神戸市須磨区・垂水区兵庫３区では自民・関さんが抜け出しています。兵庫３区には４人が立候補していて、自民・前職の関芳弘さんが大きくリードしていて、自民支持層の７割以上を固めています。国民・前職の向山好一さん、維新・前職の和田有一朗さん、共産・新人の加藤健二さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割近くの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性があります。■兵庫４区：神戸市西区、西脇市、三木市など兵庫４区では自民・藤井さんが引き離しています。兵庫４区には３人が立候補していて、自民・前職の藤井比早之さんが安定した戦いで、自民支持層の８割を固めています。中道・新人の中山高志さんと、共産・新人の日比優子さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性があります。■兵庫５区：豊岡市、川西市北部、三田市、丹波篠山市など兵庫５区では自民・谷さんが優位に立っています。兵庫５区には５人が立候補していて、自民・前職の谷公一さんが先行していて、自民支持層の７割以上を固めています。維新・元職の遠藤良太さん、中道・新人の川戸康嗣さんが続き、共産・新人の村岡峰男さん、諸派・新人の高橋秀彰さんは厳しい戦いです。今回の調査では４分の１の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫６区：伊丹市、宝塚市、川西市南部兵庫６区では自民・大串さん、中道・桜井さん、維新・市村さんが横一線です。兵庫６区には５人が立候補していて、自民・前職の大串正樹さんと、中道・前職の桜井周さん、維新・前職の市村浩一郎さんの三つ巴の戦いです。大串さんは自民支持層の６割以上、桜井さんは中道支持層のほぼ全て、市村さんは維新支持層の６割近くを固めています。参政・新人の谷浩一郎さん、共産・新人の吉見秋彦さんは厳しい戦いです。今回の調査では３割あまりの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。