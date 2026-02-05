衆議院選挙　小選挙区の終盤情勢【大阪16区〜19区】　JNNインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

２月８日投開票の衆議院議員選挙、大阪１６区から１９区の終盤の情勢です。ＪＮＮは２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。



■大阪１６区：堺市堺区・東区・北区



大阪１６区では、維新・黒田さんがやや先行しています。



大阪１６区には４人が立候補していて、維新・前職の黒田征樹さんが一歩リードしています。黒田さんは幅広い年齢層から支持を得て、維新支持層の８割弱を固めたほか、自民支持層の２割以上から支持を得ています。





追う中道・前職の森山浩行さんは、中道支持層の９割以上を固め、共産支持層の８割以上にも浸透しています。自民・新人の葉田治央さん、参政・新人の池上和日子さんは厳しい戦いです。４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１７区：堺市中区・西区・南区大阪１７区では、維新・馬場さんが大きくリードしています。大阪１７区には４人が立候補していて、維新・前職の馬場伸幸さんが安定した戦いを進めています。馬場さんは維新支持層の８割弱、自民支持層の２割弱から支持を得ています。自民・新人の信貴麻美さんが続き、共産・新人の井上光吉さん、参政・新人の東本和美さんは厳しい戦いです。４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１８区：岸和田市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町大阪１８区では、維新・遠藤さんが頭一つ抜け出しています。大阪１８区には３人が立候補していて、維新・前職の遠藤敬さんが他の候補を引き離しています。遠藤さんは維新支持層の８割弱、国民支持層の約５割から支持を得ています。自民・新人の内田隆嗣さん、共産・新人の馬場英樹さんは厳しい戦いです。４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１９区：貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡大阪１９区では、自民・谷川さんと維新・伊東さんが横一線の戦いです。大阪１９区には５人が立候補していて、自民・元職の谷川とむさんと、維新・前職の伊東信久さんがしのぎを削っています。谷川さんは幅広い年齢層から支持を得て、自民支持層の６割以上を固めています。伊東さんは、維新支持層の６割以上の支持を固めています。中道・新人の小羽根正代さん、参政・新人の松岡能礼さん、共産・新人の北村みきさんは厳しい戦いです。約４割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。ＪＮＮでは、２月３日〜５日、インターネット調査を行い、取材を加味して終盤の情勢を分析しました。